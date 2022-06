Kryetari i Këshillit Evropian, Sharls Michel nga Ohri premton zhvillime pozitve

Kryetari i këshillit Evropian, Sharl Michel deklaroi sot në Ohër se javën e ardhshme priten zhvillime pozitive sa i përket fillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

“BE-ja është e fort e përkushtuar që Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria të fillojnë negociatat për anëtarësim në BE. Po i bëjmë të gjitha përpjekjet që të gjendet një zgjidhje e përbashkët e pranueshme për të dyja palët për çështjet e hapura me palën bullgare. Unë jam i kyçur në këtë bashkë me Francën dhe BE-në dhe dëshirojmë të ndihmojmë këtë proces që të ecë përpara. Jam i bindur se së shpejti do të ketë një zhvillim shumë pozitiv që do të jetë shumë i rëndësishëm për vendin tuaj dhe mbarë rajonin”, tha Sharl Michel, kryetar i Këshillit Evropian