Kryetari i Gostivarit Limani pret ambasadorin e Kosovës Qehaja: Thellim i bashkëpunimit ndërmjet Gostivarit dhe komunave të Kosovës

Kryetari i Gostivarit Limani pret ambasadorin e Kosovës Qehaja: Thellim i bashkëpunimit ndërmjet Gostivarit dhe komunave të Kosovës

Kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, sot mirëpriti në takim ambasadorin e Republikës së Kosovës, Florian Qehaja.

MARKETING

Shik.mk

Në takim, siç theksohet në komunikatën e Komunës së Gostivarit,  u diskutua për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet komunave të Gostivarit dhe Kosovës, veçanërisht përmes shkëmbimit ekonomik, kapitalit njerëzor dhe forcimit të lidhjeve institucionale.

Kryetari Limani theksoi se Komuna e Gostivarit ka bashkëpunim të vazhdueshëm me komunat e Kosovës, duke e cilësuar këtë bashkëpunim si një lidhje të natyrshme dhe të rëndësishme ndërmjet dy vendeve dhe komuniteteve.

Gjatë takimit u shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet politike në rajon, rëndësinë e orientimit properëndimor dhe perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.

Në këtë kontekst, u theksua se integrimi i Ballkanit në Bashkimin Evropian është një vlerë e rëndësishme për stabilitetin, zhvillimin dhe të ardhmen evropiane të rajonit.

Takimi u zhvillua në frymën e forcimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve lokale të Gostivarit dhe Kosovës, theksohet në komunikatë.

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: Të tregojmë në vend se krijojmë vlera evropiane

Toshkovski: Të tregojmë në vend se krijojmë vlera evropiane

Sulmi izraelit me dron vret një palestinez dhe plagos 3 të tjerë në jug të Gazës

Sulmi izraelit me dron vret një palestinez dhe plagos 3 të tjerë në jug të Gazës

Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e OKB-së për Deklaratën e Nju Jorkut dhe planin e paqes për Gazën

Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e OKB-së për Deklaratën e Nju Jorkut dhe planin e paqes për Gazën

Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara

Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara

MPB me aksion në të gjithë vendin: Sanksionohen 75 shoferë për përparësinë e kalimit

MPB me aksion në të gjithë vendin: Sanksionohen 75 shoferë për përparësinë e kalimit

Zbardhet plantacioni ilegal në Strumicë: Kallëzim penal për dy persona dhe sekuestrim i 680 kg kanabis

Zbardhet plantacioni ilegal në Strumicë: Kallëzim penal për dy persona dhe sekuestrim i 680 kg kanabis