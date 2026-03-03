Kryetari Ejup Abazi mirëpret Ambasadorin e Turqisë Fatih Ulusoy
Sot, kryetari i Komunës së Studenicanit, Ejup Abazi, mirëpriti në një vizitë zyrtare Ambasadorin e Republikës së Turqisë, Fatih Ulusoy. Takimi u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, duke konfirmuar marrëdhëniet e mira dhe respektin e ndërsjellë ndërmjet institucioneve dhe popujve tanë.
Pas takimit në ambientet e Komunës, kryetari Abazi dhe Ambasadori Ulusoy vizituan fshatin Koliçan i Poshtëm, ku bashkëbiseduan me banorët, duke dëgjuar mendimet, shqetësimet dhe sugjerimet e tyre në një frymë të hapur dhe vëllazërore.
Në fund, Abazi shprehu falënderimet e tij të sinqerta për Ambasadorin Ulusoy për vizitën dhe përkushtimin e treguar, duke theksuar besimin se bashkëpunimi do të vazhdojë të thellohet në të mirë të qytetarëve.
Vizita u përmbyll me pjesëmarrjen në iftarin e organizuar nga Valiu i Edirnes, Turqi, ku ishin të pranishëm edhe zëvendësvaliu Sıdkı Zehin. Kryetari Abazi falënderoi për mikpritjen e ngrohtë dhe organizimin dinjitoz të këtij eventi.