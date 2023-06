Kryepeshkopi Stefani: Jemi pro jetës dhe familjes nga një burrë dhe një grua!

Pjesëtarët e KOM-it, të mbledhur së bashku me përfaqësuesit e të gjitha kishave dhe bashkësive fetare për t’i thënë PO jetës dhe shenjtërisë së familjes së një burri dhe një gruaje, për të thënë se do të mbrojmë më të dashurit tanë – fëmijët nga ideologji të reja të papranueshme dhe skandaloze. Jemi mbledhur për të treguar me dinjitet dhe gëzim përqafimin tonë të gjithë botës si krijim i Zotit dhe të themi se Kisha as tani e as kurrë nuk proteston kundër asnjë personi dhe nuk refuzon askënd. Ekzistenca e tij është një rebelim i vazhdueshëm, por jo kundër njeriut, por kundër së keqes, mëkatit dhe vdekjes në të cilën, për fat të keq, bota po bie. Qëllimi i vetëm i Kishës është ta dojë dhe ta transformojë këtë botë, por jo të identifikohet me të, tha Kryepeshkopi i Ohrit dhe Maqedonisë z. z. Stefan në fjalimin e tubimit kombëtar kundër ligjeve për barazi gjinore dhe për evidencë amë, që po mbahet pasditen e sotme në oborrin e tempullit “Shën. Klementi i Ohrit”.

Siç theksoi z. z. Stefan, “sot bota është e pushtuar nga një propagandë e re ideologjike që ne e shohim fytyrën e vërtetë edhe në shoqërinë tonë. Sugjerohet nocioni i një gjinie që zgjidhet me vetëdije. Ka një kontekst të bukur, por në synimet e teoricienëve dhe ideologëve të rinj nuk sjell asgjë të mirë”.

“E kuptojmë plotësisht shqetësimin dhe frikën, sidomos të prindërve për të ardhmen e fëmijëve të tyre, nëse ato dy ligje apo ligje të reja të ngjashme bëhen realitet rëndues. Të ndalohet shpërfytyrimi i sistemit arsimor me ideologji gjinore dhe seksualizimi i më të vegjëlve tanë, të ndalohet tejet e papranueshmja – të privohen prindërit nga të drejtat prindërore dhe fëmijët e fëmijërisë së tyre. Deri kur fëmijët tanë do të mësojnë nga tekstet, përmbajtjen e të cilave diktohen nga vendet e huaja dhe qendrat e huaja?, tha kreu i KOM-it.

Ai iu referua edhe qëndrimit të Kishës ndaj grave.

“Ne jemi mbledhur këtu për të thënë të vërtetën me zë të lartë dhe qartë, në vend të ekspertëve profesionistë për ndryshimin e tezave. Unë besoj se gratë në Maqedoni nuk duan barazi të rreme dhe të drejta të rreme dhe nuk duan të lirohen nga Kisha ku jetojnë lirinë e tyre të vërtetë. Kisha është plot me gra të guximshme, që vijnë të pavarura dhe shohin në të një strehë të sigurt nga ky rebelim ngjitës”, theksoi z. z. Stefan.

Kreu i KOM-it apeloi besimtarët që të ndalen në mbrojtje të familjes dhe të ruajnë figurën e Zotit te njeriu.

