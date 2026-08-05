Kryeparlamentari turk, Kurtulmus: Projektligji për Solidaritetin Kombëtar, shembull unik i demokracisë
Lidhur me Projektligjin për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social, kryetari i Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, Numan Kurtulmus tha se “Punimet e kryera nën ombrellën e Parlamentit tonë ‘Veteran‘ kanë qenë shembull unik i demokracisë që bashkon mendjen e shtetit dhe mençurinë e kombit për të njëjtin qëllim”, raporton Anadolu.
Në deklaratën në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Kurtulmus tha se Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social, i cili është formësuar në përputhje me raportin e përgatitur nga Komisioni Kombëtar i Solidaritetit, Vëllazërisë dhe Demokracisë është dorëzuar në Kryesinë e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë.
“Punimet e kryera nën ombrellën e Parlamentit tonë ‘Veteran‘ kanë qenë shembull unik i demokracisë që bashkon mendjen e shtetit dhe mençurinë e kombit për të njëjtin qëllim”, deklaroi Kurtulmus.
Sipas tij, “Kjo vepër e cila bashkon kuptime të ndryshme politike për një emërues kaq të rëndësishëm të përbashkët, është hap i rëndësishëm që do të forcojë fortesën e brendshme të vendit tonë dhe do të forcojë më tej unitetin dhe vëllazërinë tonë kombëtare në përputhje me objektivin e ‘Turqisë pa terror'”.
“Ne besojmë se ky hap, me ndryshimin e klimës politike dhe intelektuale, do t‘i ofrojë mundësi dhe shanse të reja vendit tonë në shekullin e dytë të Republikës sonë, duke hapur derën e një periudhe të re përmes sigurimit të forcimit të demokracisë sonë, rritjes së mirëqenies së kombit tonë dhe konsolidimit të besimit dhe vëllazërisë”, tha ai.
Kurtulmus falënderoi partitë politike që kontribuan në këtë proces, përfaqësuesit e shoqërisë civile që i dhanë vlerë punës me mendimet dhe sugjerimet e tyre dhe punonjësit e mediave që e ndoqën procesin me sens të shëndoshë. Ai nënvizoi se kombi turk meriton mirënjohjen më të madhe për mbrojtjen e së ardhmes së përbashkët të Turqisë me durimin, largpamësinë dhe mbështetjen e tij.
Kryeparlamentari turk uroi që Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social të jetë i dobishëm.