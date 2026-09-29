Kryeparlamentari iranian: Askush në rajon nuk do të shesë naftë nëse Teherani nuk mundet
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf paralajmëroi sot se asnjë vend në rajon nuk do të jetë në gjendje të shesë naftë nëse Irani do të pengohet ta bëjë këtë, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja dhe vendet e tjera duhet ta dinë, siç kemi thënë, se në një rajon ku ne nuk mund të shesim naftë, askush nuk do të shesë naftë”, tha Qalibaf. Paralajmërimi i tij vjen pasi Irani përballet me kufizime të rënda në eksportet e tij të naftës në mes të konfliktit të vazhdueshëm me Washingtonin dhe sanksionet e SHBA-së.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit tha në gusht se eksportet e naftës së vendit kishin rënë në zero, duke theksuar se Teherani nuk po eksportonte më naftë të papërpunuar për shkak të luftës dhe sanksioneve.
Ushtria amerikane, ndërkohë tha më 19 shtator se më shumë se 1 miliard fuçi naftë bruto kanë kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit në muajt e fundit me ndihmën ushtarake të SHBA-së ndërsa pretendonte se Irani kishte eksportuar “zero fuçi” nën atë që Washingtoni e quan “bllokadë të hekurt”.
“Nëse siguria jonë nuk garantohet, asnjë infrastrukturë nuk do të jetë e sigurt”, deklaroi Qalibaf.
Në fillim të këtij muaji, Qalibaf paralajmëroi se infrastruktura energjetike dhe asetet e SHBA-së rreth Gjirit dhe Ngushticës së Hormuzit mund të përballen me hakmarrjen iraniane nëse Washingtoni sulmon objektet e naftës dhe gazit të Iranit.
Qalibaf iu referua vërejtjeve të fundit të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me Ngushticën e Hormuzit dhe kalimin e anijeve përmes rrugës ujore, duke i përshkruar ato si një përsëritje të pretendimeve të mëparshme të SHBA-së.
Trump të shtunën hodhi poshtë propozimin iranian për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për trafikun normal tregtar brenda shtatë ditëve, duke thënë se kushtet e Teheranit ishin të papranueshme dhe duke pretenduar se Washingtoni tashmë kishte “kontroll të plotë” të rrugës ujore.
Sipas propozimit të Teheranit, Washingtoni do të lironte asetet e ngrira iraniane, do të hiqte sanksionet e naftës dhe do t’i jepte fund bllokadës detare të SHBA-së në portet iraniane, pas së cilës Irani do të lëvizte për të rihapur ngushticën dhe do të fillonin bisedimet për marrëveshje përfundimtare.
Irani e ka mbajtur Ngushticën e Hormuzit të kufizuar ndërsa kërkon që Washingtoni të përmbushë angazhimet sipas një memorandumi mirëkuptimi të qershorit. Irani thotë se rruga ujore nuk do të rihapet plotësisht derisa të plotësohen kushtet e Iranit dhe të zbatohen angazhimet e SHBA-së.
Të hënën, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se ndërmjetësit e Katarit do t’i paraqesin SHBA-së ide të reja të diskutuara me Teheranin se si të përmbushen kushtet e Iranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Qalibaf paralajmëroi Washingtonin kundër presionit të mëtejshëm ndaj Teheranit, duke thënë se Irani nuk do të tërhiqet përballë atyre që ai i përshkroi si “bllokada ajrore ose tregtare”. Komentet e tij vijnë pasi Washingtoni ka zgjeruar presionin ekonomik përtej sektorëve të naftës dhe detar të Iranit, tek aviacioni civil.
“Udhëheqësit e Shtëpisë së Bardhë duhet të dinë se Irani, një komb i mençur që ka bërë histori, nuk do të tërhiqet kurrë për shkak të linjave që po vizatohen, fjalimeve apo bllokadave ajrore apo komerciale”, tha Qalibaf. Ai shtoi se përgjigjja e Iranit ndaj “çdo kërcënimi apo aventurizmi” do të ishte “për keqardhje dhe e shpejtë”.
Në shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit, i cili u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe objektivave të SHBA-së në rajon përpara se të arrihet marrëveshje armëpushimi në prill.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan më vonë memorandum mirëkuptimi në qershor lidhur me lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, por zbatimi ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sigurinë në rrugën ujore strategjike ndërsa tensionet vazhdojnë të përshkallëzohen midis dy palëve.