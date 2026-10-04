Kryeparlamentari i Iranit: Jemi gati “të luftojmë dhe të negociojmë”
Kryetari i Parlamentit të Iranit të dielën tha se Teherani “as nuk është i entuziazmuar dhe as i frikësuar” nga veprimet e SHBA-së, duke theksuar se Irani është i gatshëm “si të luftojë, ashtu edhe të negociojë”, transmeton Anadolu.
“Jemi të pranishëm në fushën e betejës ushtarake me gjithë forcën tonë dhe do të përballemi me ta me surpriza të reja, ndërsa përdorim mjetet e diplomacisë për të vendosur epërsinë tonë në fushën ushtarake dhe për të imponuar të drejtat e popullit iranian”, tha Mohammad Bagher Qalibaf në parlament, sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Tasnim.
Duke vënë në dukje se Washingtoni përcolli disa propozime përmes ndërmjetësuesve pasi Teherani paraqiti një udhërrëfyes shtatëditor për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ai përsëriti qëndrimin e Iranit se Ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet “derisa të përmbushen shtatë kushtet tona të bazuara në Memorandumin e Islamabadit”, duke iu referuar marrëveshjes kuadër të arritur në qershor.
Muajin e kaluar, Irani i përcolli SHBA-së, përmes ndërmjetësuesve nga Katari, një grup zyrtar kushtesh për përfundimin e luftës që nisi më 28 shkurt.
Kushtet e Teheranit përfshinin ndërprerjen gjithëpërfshirëse të armiqësive në të gjitha frontet, lirimin e fondeve iraniane të ngrira dhe përfundimin e bllokadës detare ndaj porteve të tij.