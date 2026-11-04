Kryeparlamentari i Iranit: Amerikanët i thanë “jo luftës” dhe ne e mbështesim këtë mesazh
Në mes të humbjeve të mëdha zgjedhore për partinë politike amerikane që mbështeti në masë të madhe luftën kundër Iranit, kryetari i parlamentit të Iranit deklaroi të mërkurën se amerikanët e kanë refuzuar luftën, duke shtuar se Teherani e mbështet këtë mesazh, transmeton Anadolu.
“Pavarësisht nëse është nga ndërgjegjja apo kostoja e jetesës, amerikanët i thanë JO LUFTËS, dhe ne e përkrahim këtë mesazh,” tha Mohammad Bagher Qalibaf në një deklaratë në platformën amerikane të rrjeteve sociale, X.
Ai paralajmëroi se nëse qeveria amerikane e tradhton vullnetin e popullit të saj për t’u shërbyer “financuesve dhe shantazhuesve ndërkombëtarë”, ajo do të përballet me një “makth”.
Këto komente erdhën pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA të martën, në të cilat demokratët parashikohet të fitojnë kontrollin si të Senatit ashtu edhe të Dhomës së Përfaqësuesve – një goditje për Presidentin Donald Trump (i cili, së bashku me Izraelin, nisi luftën kundër Iranit në shkurt të këtij viti) dhe për Partinë e tij Republikane.
Ndërkohë, Katari vazhdon të ndërmjetësojë mes Washingtonit dhe Teheranit, në një kohë tensionesh lidhur me bllokadën detare amerikane dhe sigurinë në Ngushticën e Hormuzit.
Irani njoftoi të hënën se vazhdon të shkëmbejë mesazhe me SHBA-në përmes ndërmjetësve dhe se rihapja e ngushticës varet nga dhënia fund e bllokadës nga ana e Washingtonit.