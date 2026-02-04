Kryeparlamentari Gashi në Uashington takohet me drejtuesit e NDI-së
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, zhvilloi një takim të rëndësishëm në Uashington me drejtues të Institutit Kombëtar për Demokraci (NDI), të cilin e cilësoi si të frytshëm. Takimi u fokusua në avancimin e bashkëpunimit institucional dhe fuqizimin e demokracisë parlamentare në vend.
Gashi bëri të ditur se në takim morën pjesë znj. Tamara Wittes, kryetare e NDI-së, z. Scott Bates, drejtues rajonal për Evropën dhe Azinë, si dhe përfaqësues të tjerë të institutit.
“Diskutuam bashkëpunimin afatgjatë ndërmjet Kuvendit dhe NDI-së dhe projektet kyçe që ky institut ka mbështetur ndër vite. Veçanërisht u fokusuam tek Programi për Mbështetje Parlamentare, i cili ka sjellë rezultate konkrete në përmirësimin e funksionimit të Kuvendit”, tha Gashi.
Ai theksoi se ky program ka kontribuar në forcimin e rolit dhe pavarësisë së Kuvendit, rritjen e transparencës, digjitalizimin e institucioneve dhe afrimin e tyre me qytetarët.
Kryeparlamentari gjithashtu nënvizoi rëndësinë e vlerave demokratike që promovon NDI, duke i cilësuar thelbësore për dialogun politik dhe funksionimin e institucioneve. “Shpreha mirënjohje për bashkëpunimin e deritanishëm dhe gatishmërinë tonë për ta thelluar këtë partneritet në shërbim të qytetarëve”, deklaroi Gashi.