Kryeministrja italiane përsërit vendosmërinë për të luajtur “rol udhëheqës” në stabilizimin dhe rindërtimin e Gazës
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka përsëritur vendosmërinë e Italisë për të luajtur një “rol udhëheqës” në stabilizimin dhe rindërtimin e Rripit të Gazës gjatë një takimi në Romë me presidentin palestinez, Mahmoud Abbas, transmeton Anadolu.
Sipas qeverisë italiane, Meloni “përsëriti vendosmërinë e Italisë për të luajtur një rol udhëheqës në stabilizimin dhe rindërtimin e Gazës, duke marrë mbështetjen e plotë të presidentit Abbas”.
Meloni dhe Abbas diskutuan zhvillimet në rajon dhe nevojën për të konsoliduar armëpushimin në Rripin e Gazës përmes zbatimit të plotë të planit të armëpushimit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
“Meloni gjithashtu riafirmoi mbështetjen e Italisë për programin e reformave të Autoritetit Palestinez, i cili është me rëndësi themelore edhe në kontekstin e nevojës për të rinisur një proces politik që mund të çojë në një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme bazuar në zgjidhjen me dy shtete”, shtoi ajo.
Edhe pse një armëpushim hyri në fuqi më 10 tetor, kushtet e jetesës në Gaza nuk janë përmirësuar, pasi Izraeli vazhdon të vendosë kufizime të rrepta për hyrjen e kamionëve me ndihma, duke shkelur protokollin humanitar të marrëveshjes.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 171 mijë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023, të cilat kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit.