Kryeministrja italiane i quan “të papranueshme” deklaratat e Trumpit ndaj Papës

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, deklaratat e presidentit amerikan, Donald Trump, ndaj Papës Leoni i ka konsideruar “të papranueshme”, transmeton Anadolu.

“I konsideroj të papranueshme fjalët e presidentit Trump ndaj Shenjtërisë së Tij. Papa është kreu i Kishës Katolike dhe është e drejtë dhe normale që ai të bëjë thirrje për paqe dhe të dënojë çdo formë lufte”, tha Meloni.

Deklarata e saj vjen pasi Trump dje ndërmori një sulm të ashpër ndaj Papës, duke e cilësuar atë si “të dobët ndaj krimit” dhe “të dobët në politikën e jashtme”.

Trump në platformën e tij Truth Social gjithashtu sugjeroi se Papa kishte marrë qëndrime të gabuara për çështje ndërkombëtare, përfshirë luftën me Iranin, si dhe theksoi rolin e tij si udhëheqës i Kishës Katolike.

Reagimi i kryeministres Meloni konsiderohet i pazakontë, duke marrë parasysh marrëdhëniet e afërta që ajo ka ndërtuar me Trumpin dhe reflekton zemërimin më të gjerë në Itali ndaj deklaratave të presidentit amerikan.

Të ngjajshme

Sulmet izraelite vrasin 34 të tjerë në Liban, numri total rritet në 2.100

Sulmet izraelite vrasin 34 të tjerë në Liban, numri total rritet në 2.100

Irani ka “refuzuar” propozimin e SHBA-së për menaxhim të përbashkët të Ngushticës së Hormuzit

Irani ka “refuzuar” propozimin e SHBA-së për menaxhim të përbashkët të Ngushticës së Hormuzit

Mbi 200 kolonë të udhëhequr nga një rabin bastisin Xhaminë Al-Aksa nën mbrojtjen e policisë izraelite

Mbi 200 kolonë të udhëhequr nga një rabin bastisin Xhaminë Al-Aksa nën mbrojtjen e policisë izraelite

Trump: SHBA-ja “mund të ndalet në Kubë” pas përfundimit të luftës me Iranin

Trump: SHBA-ja “mund të ndalet në Kubë” pas përfundimit të luftës me Iranin

Magyar: Hungaria nuk do të jetë më strehë për politikanë të dënuar, përmendet edhe Gruevski

Magyar: Hungaria nuk do të jetë më strehë për politikanë të dënuar, përmendet edhe Gruevski

Emini: Fitorja e Magyar nuk ndikon në vendin tonë, Gruevski nuk pritet të kthehet

Emini: Fitorja e Magyar nuk ndikon në vendin tonë, Gruevski nuk pritet të kthehet