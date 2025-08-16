Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen tha të shtunën se homologu i saj izraelit Benjamin Netanyahu është bërë një “problem”, duke shtuar se ajo do të përpiqet të ushtrojë presion mbi Izraelin për luftën në Gaza, ndërsa vendi i saj aktualisht mban presidencën e Bashkimit Evropian.
Komentet vijnë në mes të presionit në rritje ndërkombëtar mbi Izraelin për shkak të luftës gjenocidale në Rripin e Gazës, veçanërisht nga aleatët evropianë të Izraelit dhe nga vetë BE-ja.
“Netanyahu tani është një problem më vete”, tha Frederiksen në një intervistë me të përditshmen Jyllands-Posten, duke vënë në dukje se Danimarka ka qëndruar prej kohësh në krah të Izraelit dhe se ajo është personalisht e përkushtuar për të vazhduar këtë mbështetje.
Kryeministrja daneze tha se mendon që Izraeli do të ishte më mirë pa Netanyahun në krye, duke thënë se qeveria aktuale po vepron kundër interesave të vendit, megjithëse sqaroi se kjo ishte një çështje që u përket izraelitëve.