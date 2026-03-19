Kryeministrja daneze: Dëshira e SHBA-së për të marrë Grenlandën mbetet “fatkeqësisht e pandryshuar”
Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, tha se synimi i presidentit amerikan Donald Trump për të marrë nën kontroll Grenlandën mbetet i pandryshuar, transmeton Anadolu.
“Fatkeqësisht, ende besoj se dëshira e presidentit amerikan për të marrë nën kontroll Grenlandën është e njëjtë, dhe për këtë arsye kjo situatë është serioze dhe ka qenë e tillë gjatë gjithë kohës”, u tha Frederiksen gazetarëve teksa liderët e BE-së u mblodhën në Bruksel, sipas transmetuesit DR.
Ajo rikonfirmoi se negociatat me amerikanët janë në zhvillim. “Shpresoj për një rezultat të mirë”, tha ajo.
“Jemi përballur me situatën më të vështirë të politikës së jashtme që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe e vetmja arsye pse jemi në një pozitë më të mirë sot është sepse kemi aleatë evropianë të afërt, të fortë dhe të mirë, si dhe sepse kemi investuar kohë, përpjekje dhe burime personale në këtë bashkëpunim”, theksoi Frederiksen.
Ajo paralajmëroi se në kohët e sotme “nuk duhet kurrë t’i kthehet shpina botës”.
Deklaratat e Frederiksenit erdhën pasi transmetuesi DR zbuloi se ushtarët danezë po përgatiteshin për një sulm të mundshëm amerikan ndaj Grenlandës, në mes të kërcënimeve të Trumpit për marrjen e saj.
Kur ushtarët danezë u dërguan në Grenlandë në janar, ata thuhet se morën me vete eksplozivë për të shkatërruar pista kyçe dhe rezerva gjaku për trajtimin e të plagosurve, në përpjekje për t’u përgatitur për të penguar një marrje të mundshme amerikane.
Trump ka përsëritur interesin e tij për kontrollin e Grenlandës në muajt e fundit, duke përmendur shqetësime për sigurinë kombëtare lidhur me Rusinë dhe Kinën. Ai kërcënoi me sanksione ndaj vendeve evropiane që kundërshtonin këtë hap.
Më vonë, Trump tërhoqi kërcënimet pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Forumin Ekonomik Botëror në Zvicër, duke thënë se ishte vendosur një kornizë për një marrëveshje të mundshme që përfshin Grenlandën dhe rajonin më të gjerë të Arktikut, e ndjekur nga bisedime midis SHBA-së, Danimarkës dhe Grenlandës.