Kryeministri spanjoll: Shteti duhet të mbrojë fëmijët nga mediat sociale “toksike”
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, tha të enjten se fuqia e shtetit ekziston për të mbrojtur demokracitë “nga sulmet që ato vuajnë” dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët nga “bota toksike dhe e pandëshkuar” që është bërë media sociale, transmeton Anadolu.
Duke folur në seancën përmbyllëse të Kongresit të 8-të Kombëtar të Industrisë në Bilbao, Sanchez mbrojti planet e qeverisë për të shtrënguar rregullimin e platformave digjitale, veçanërisht për të mbrojtur të miturit.
“Fuqia e shtetit është aty për të mbrojtur demokracitë nga sulmet që ato vuajnë dhe gjithashtu fëmijët dhe adoleshentët nga ajo botë toksike dhe e pandëshkuar që për fat të keq është bërë media sociale”, tha ai, raportoi La Voz de Asturias.
Vërejtjet e tij erdhën mes një përplasjeje publike me figura të mëdha të teknologjisë mbi propozimin e Spanjës për të kufizuar aksesin në mediat sociale për fëmijët nën moshën 16-vjeç.
Sanchez iu përgjigj në mënyrë indirekte kritikave nga bashkëthemeluesi i Telegram, Pavel Durov, i cili të mërkurën paralajmëroi përdoruesit se rregulloret e planifikuara të Spanjës kërcënonin “liritë e internetit” dhe rrezikonin ta kthenin vendin në një “shtet mbikëqyrës”.
Udhëheqësi spanjoll u përball gjithashtu me sulme nga pronari i X dhe miliarderi i teknologjisë, Elon Musk, i cili më parë këtë javë e etiketoi Sanchez një “fashist totalitar” dhe një “tiran”.
Sanchez hodhi poshtë pretendimet se rregullimi përbën censurë ose autoritarizëm, duke argumentuar se debati duhet të përqendrohet në qëllimin e inovacionit teknologjik.
“Disa thonë se rregullimi është kontroll, se të bërit politikë është tirani, se vendosja e rregullave kufizon inovacionin. Por pyetjet kryesore pothuajse nuk bëhen kurrë. Për çfarë e duam këtë inovacion? Për të zgjeruar të drejtat apo për t’i vënë ato të drejta në rrezik? Për të forcuar demokracinë apo për ta gërryer atë? Për të përmirësuar jetën e njerëzve apo që disa të mbushin xhepat e tyre?” tha ai.
Sanchez kritikoi atë që ai e përshkroi si fuqia e pakontrolluar e elitave të teknologjisë, duke i akuzuar ato për përhapjen e dezinformatave dhe shfrytëzimin e të dhënave personale.
“A duam një teknologji që normalizon dhe amplifikon mashtrimin, që e kthen privatësinë në një mall, një shoqëri në të cilën një oligark teknologjik mund të infiltrojë, siç bënë këtë të mërkurë, telefonat celularë të miliona qytetarëve për t’u thënë gënjeshtra?”
Përgjigja, tha Sanchez, “duhet të jetë një jo e qartë”.
“Ata nuk do të na thyejnë, sepse zëri i arsyes, i shumicës sociale dhe i demokracisë, nuk do të heshtet nga këta tekno-oligarkë të algoritmit”, shtoi ai.