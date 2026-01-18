Kryeministri spanjoll: Pushtimi amerikan i Grenlandës do ta bënte Putinin njeriun më të lumtur në tokë

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se një pushtim amerikan i Grenlandës “do ta bënte Putinin njeriun më të lumtur në tokë” në një intervistë për gazetën të botuar të dielën.

Sanchez tha se çdo veprim ushtarak nga SHBA-të kundër ishullit të madh arktik të Danimarkës do të dëmtonte NATO-n dhe do të legjitimonte pushtimin e Ukrainës nga Rusia.

“Nëse përqendrohemi te Groenlanda, duhet të them se një pushtim i atij territori nga SHBA-të do ta bënte Vladimir Putinin njeriun më të lumtur në botë. Pse? Sepse do të legjitimonte përpjekjen e tij për pushtimin e Ukrainës”, tha ai në një intervistë në gazetën La Vanguardia.

“Nëse Shtetet e Bashkuara do të përdornin forcën, kjo do të ishte kambana e vdekjes për NATO-n. Putini do të ishte dyfish i lumtur.”, shkruan Reuters.
Në një postim në Truth Social, Trump tha se tarifat shtesë prej 10% të importit do të hyjnë në fuqi më 1 shkurt për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Holanda, Finlanda dhe Britania e Madhe – të gjitha tashmë të nënshtruara ndaj tarifave të vendosura nga Trump.

Këto tarifa do të rriten në 25% më 1 qershor dhe do të vazhdojnë derisa të arrihet një marrëveshje që SHBA-të të blejnë Groenlandën, shkroi Trump.

