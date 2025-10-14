Kryeministri spanjoll: Paqja nuk duhet të nënkuptojë pandëshkueshmëri për gjenocidin në Gaza
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, tha se paqja në Gaza nuk duhet të vijë në kurriz të drejtësisë, duke thënë se ata që janë përgjegjës për mizoritë duhet të mbahen përgjegjës.
“Paqja nuk mund të nënkuptojë harresë, nuk mund të nënkuptojë pandëshkueshmëri”, tha Sanchez në një intervistë për radion Cadena SER. “Ata që ishin aktorë kryesorë në gjenocidin e kryer në Gaza duhet t’i përgjigjen drejtësisë”.
“Kemi shumë punë përpara. Ka shumë pyetje të hapura”, tha ai.
Sanchez tha se Spanja dhe Evropa do të luajnë role kyç në përpjekjet për paqe, jo vetëm në rindërtim, por edhe në formësimin e një zgjidhjeje me dy shtete dhe paqe të bazuar në të drejtën ndërkombëtare.
Ai nuk e përjashtoi mundësinë e dërgimit të trupave spanjolle në Rripin e Gazës si paqeruajtës.
Sanchez konfirmoi se Madridi do të mbajë embargon e armëve ndaj Izraelit “derisa të konsolidohet armëpushimi dhe procesi të shkojë përfundimisht drejt paqes”.
“Është e rëndësishme që dhuna të ketë mbaruar. Tani kemi një dritare mundësie për dialog të hapur midis Izraelit dhe Palestinës dhe njohjen e dy shteteve”, tha ai.
Të hënën, Sanchez udhëtoi për në Egjipt për nënshkrimin e marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës.