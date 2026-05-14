Kryeministri spanjoll mbështet yllin e Barcelonës, Lamine Yamal, pas kritikave të ministrit izraelit të mbrojtjes

Kryeministri spanjoll shprehu mbështetje për futbollistin Lamine Yamal pas akuzave të ministrit të mbrojtjes së Izraelit se ylli i Barcelonës ka “nxitur urrejtje ndaj Izraelit” për shkak të shprehjeve publike të mbështetjes për palestinezët, transmeton Anadolu.

Në një postim në platformën amerikane X, Pedro Sanchez tha se ata që e konsiderojnë valëvitjen e flamurit të një shteti si “nxitje urrejtjeje” ose “kanë humbur gjykimin, ose janë verbuar nga turpi i tyre”.

“Lamine ka shprehur vetëm solidaritetin me Palestinën që e ndiejnë miliona spanjollë. Një arsye më shumë për të qenë krenar për të”, shtoi Sanchez.

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, e kishte akuzuar Yamalin për nxitje të “urrejtjes ndaj Izraelit”.

Të hënën, futbollisti 18-vjeçar i Spanjës u pa duke valëvitur flamurin gjatë paradës së ekipit në rrugët e Barcelonës me rastin e shpalljes kampion në La Liga, ndërsa në festime morën pjesë rreth 750.000 njerëz.

Pamjet e këtij gjesti u bënë shpejt virale në internet dhe shkaktuan reagime nga mbështetës dhe figura publike.

