Kryeministri spanjoll: Ligji izraelit për dënimin me vdekje për palestinezët një hap tjetër drejt aparteidit
Spanja dënoi sot legjislacionin izraelit që vendos dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë, duke e quajtur atë diskriminues dhe “një hap tjetër drejt aparteidit”, transmeton Anadolu.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X se qeveria spanjolle “dënon dënimin me vdekje kundër palestinezëve” të miratuar së fundmi nga parlamenti i Izraelit.
Ai e përshkroi masën si “asimetrike”, duke thënë se “nuk do të zbatohet për izraelitët që kryejnë të njëjtat krime”.
“I njëjti krim, dënim i ndryshëm. Kjo nuk është drejtësi”, tha Sanchez duke paralajmëruar se ky veprim përfaqëson një hap tjetër drejt aparteidit. Ai kërkoi veprim ndërkombëtar, duke thënë se “Bota nuk mund të heshtë”.
Parlamenti i Izraelit (Knesset) miratoi ligjin të hënën, duke e bërë dënimin me vdekje dënimin e paracaktuar për palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar të dënuar për sulme vdekjeprurëse kundër izraelitëve.
Më shumë se 9.300 palestinezë, përfshirë 350 fëmijë dhe 66 gra, mbahen aktualisht në burgjet izraelite, sipas organizatave të të drejtave të të burgosurve dhe Shërbimit të Burgjeve Izraelite. Raportet tregojnë se ata vuajnë nga tortura, uria dhe neglizhenca mjekësore, të cilat kanë çuar në dhjetëra vdekje.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka intensifikuar masat kundër të burgosurve palestinezë gjatë fushatës së tij ushtarake në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë mbi 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur 172 mijë të tjerë, sipas autoriteteve lokale.