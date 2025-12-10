Kryeministri spanjoll: Ata që janë përgjegjës për “gjenocidin” në Gaza duhet të mbajnë përgjegjësi
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, teksa priti presidentin palestinez, Mahmoud Abbas, për një vizitë zyrtare në Madrid, ka deklaruar se ata që janë përgjegjës për shkatërrimin në Gaza “duhet të mbahen përgjegjës”, si dhe ka theksuar se paqja e vërtetë kërkon drejtësi, transmeton Anadolu.
Duke folur në Pallatin La Moncloa në Ditën e të Drejtave të Njeriut, Sanchez e cilësoi rastin si thellësisht simbolik, duke theksuar përvjetorin e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut dhe duke theksuar se dinjiteti njerëzor është një “vlerë e pakushtëzuar, unike dhe e panegociueshme”.
Ai tha se viti 2025 “ka qenë një vit i tmerrshëm për popullin palestinez”, me nëntë nga 10 shtëpi në Gaza tani të pabanueshme dhe “mijëra jetë dhe familje” të shkatërruara.
Duke cituar vlerësimet e OKB-së për më shumë se 50 milionë tonë rrënoja në të gjithë enklavën, Sanchez tha se rindërtimi fizik përfundimisht do të jetë i mundur, por sfida më e madhe do të jetë “si të rindërtohet shpresa” dhe të sigurohet që paqja të jetë më shumë sesa “një parantezë e shkurtër midis luftërave”.
Ai paralajmëroi se armëpushimi nuk i ka dhënë fund vuajtjeve të civilëve.
“Edhe sot, pas armëpushimit, palestinezët në Gaza ende po vuajnë nga sulmet. Ne kemi nevojë për paqe të vërtetë. Ata që janë përgjegjës për këtë gjenocid duhet të mbahen përgjegjës”, tha kryeministri spanjoll.
Ai riafirmoi angazhimin e Spanjës për një zgjidhje me dy shtete dhe përshkroi tre prioritete, përkatësisht sigurimin që kriza palestineze të mos zbehet nga ndërgjegjësimi publik, mbështetjen e Autoritetit Palestinez në formësimin e qeverisjes së ardhshme, si dhe koordinimin me partnerët evropianë, arab dhe ndërkombëtar për të krijuar kushte sigurie që mund “t’i japin fund dhunës një herë e përgjithmonë”.
Ai tha se publiku spanjoll është “prekur vërtet” nga shkatërrimi i Gazës dhe mbështeti fuqishëm njohjen e shtetit të Palestinës.
Sanchez në fund tha se Spanja dhe Palestina “gjithmonë do të ecin dorë për dore”, duke shprehur shpresën se vizita e presidenti Abbas do të ndihmojë në ndërtimin e urave, kërkimin e zgjidhjeve brenda kornizës së së drejtës ndërkombëtare dhe forcimin e lidhjeve midis vendeve.