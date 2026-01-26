Kryeministri Rama vizitë pune në Izrael, pritet nga kryeministri Netanyahu

Kryeministri Rama vizitë pune në Izrael, pritet nga kryeministri Netanyahu

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama u prit sot në një takim nga kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.

Në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare për Luftën kundër Antisemitizmit, Rama po zhvillon një vizitë pune në Kuds në Izrael.

Në kuadër të kësaj vizite, kryeministri Rama do t’i drejtohet sot me një fjalë seancës plenare në Knesset (Parlamenti izraelit).

Gjatë vizitë, kryeministri Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Linda Rama dhe delegacioni zyrtar.

Gjatë ditës së djeshme kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama u ndalën në memorialin e viktimave të Festivalit Nova, një monument që përkujton viktimat e masakrës së festivalit muzikor Nova gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023.

Rama në vizitën e tij gjatë periudhës 25-27 pritet të takohet me zyrtarë të ndryshëm në vend.

MARKETING

Të ngjajshme

LAMM: Trafiku në pikat kufitare është bllokuar vetëm për automjetet e rënda transportuese!

LAMM: Trafiku në pikat kufitare është bllokuar vetëm për automjetet e rënda transportuese!

Rama “vajton” te muri në Jerusalem: Uroj që Zoti t’i dërgojë forcën e paqes këtij qyteti

Rama “vajton” te muri në Jerusalem: Uroj që Zoti t’i dërgojë forcën e paqes këtij qyteti

Shtrenjtohet çmimi i dizelit

Shtrenjtohet çmimi i dizelit

Sela dërgon projektin “Safe City” në Kushtetuese: Nuk mund të zbatohet vetëm në disa qytete, edhe kamerat që janë vendosur në Shkup janë më tepër në Çair

Sela dërgon projektin “Safe City” në Kushtetuese: Nuk mund të zbatohet vetëm në disa qytete, edhe kamerat që janë vendosur në Shkup janë më tepër në Çair

SHBA, rrëzohet një avion privat me 8 persona në bord

SHBA, rrëzohet një avion privat me 8 persona në bord

Oda ekonomike: Bllokadat në vendkalimet kufitare nuk janë zgjidhje, do ta çrregullojnë qarkullimin e mallrave dhe furnizimin

Oda ekonomike: Bllokadat në vendkalimet kufitare nuk janë zgjidhje, do ta çrregullojnë qarkullimin e mallrave dhe furnizimin