Kryeministri Rama takon në Abu Dhabi presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe

Kryeministri Rama takon në Abu Dhabi presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar në Abu Dhabi​​​​​​​ me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, transmeton Anadolu.

“Takimi sot me mikun e shtrenjtë, Presidentin Sheikh Mohammed Bin Zayed, ishte vëllazëror dhe me bindjen e fortë se për paqedashësit e ndërtuesit vullnetmirë të së ardhmes, më e mira është e gjitha përpara”, ka shkruar Rama në rrjetet sociale në lidhje me takimin.

Sipas Qeverisë së Shqipërisë, kryeministri Edi Rama ka vizituar Emiratet e Bashkuara Arabe “për të shprehur solidaritetin vëllazëror me vendin mik dhe me Presidentin Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, në këtë periudhë të trazuar për vendet e Gjirit Arabik”.

Gjithashtu thuhet se Rama theksoi besimin se Emiratet e Bashkuara Arabe “do të dalin më të forta se kurrë nga kjo sprovë, pavarësisht sfidave të një konflikti ku janë bërë shënjestër e sulmeve të pajustifikuara”.

MARKETING

Të ngjajshme

Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë

Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë

Trump: Marrëveshja e re me Iranin “do të jetë shumë më e mirë” se pakti bërthamor i mëparshëm

Trump: Marrëveshja e re me Iranin “do të jetë shumë më e mirë” se pakti bërthamor i mëparshëm

Ish-kreu i Këshillit të BE-së akuzon von der Leyenin për stil “autoritar” të udhëheqjes

Ish-kreu i Këshillit të BE-së akuzon von der Leyenin për stil “autoritar” të udhëheqjes

Presidenti iranian, Pezeshkian: Lufta nuk është në interesin e askujt

Presidenti iranian, Pezeshkian: Lufta nuk është në interesin e askujt

Industria Turke e Hapësirës Ajrore do të zgjerojë bashkëpunimin në mbrojtje me Malajzinë

Industria Turke e Hapësirës Ajrore do të zgjerojë bashkëpunimin në mbrojtje me Malajzinë

Macron: Bllokada e synuar amerikane në Ngushticën e Hormuzit dhe reagimi i Iranit “gabim nga të dyja palët”

Macron: Bllokada e synuar amerikane në Ngushticën e Hormuzit dhe reagimi i Iranit “gabim nga të dyja palët”