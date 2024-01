Kryeministri Rama takon kryediplomatin turk, Hakan Fidan

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka pritur në një takim ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri.

Takimi Rama-Fidan është realizuar në selinë e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, me pjesëmarrjen edhe të zyrtarëve të tjerë nga të dyja vendet.

Gjatë ditës së sotme, kryediplomati turk u takua edhe me ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, ndërsa do të takohet edhe me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj.

MARKETING