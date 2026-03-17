Kryeministri polak përjashton mundësinë e dërgimit të trupave në Iran
Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, përjashtoi të martën mundësinë e vendosjes së trupave ushtarake në Iran, duke thënë se konflikti në rajon nuk ndikon drejtpërdrejt në sigurinë kombëtare të vendit, transmeton Anadolu.
“Varshava ka detyra të tjera brenda NATO-s dhe aleatët tanë e kuptojnë këtë”, tha Donald Tusk përpara një mbledhjeje të kabinetit në përgjigje të thirrjeve të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, drejtuar aleatëve të NATO-s për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.
“Polonia nuk do të dërgojë trupat e saj në Iran”, u citua ai nga transmetuesi TVP World.
Ngushtica e Hormuzit ka qenë në qendër të shqetësimeve të tregut global të energjisë që kur Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit njoftoi mbylljen e saj për shumicën e anijeve mes sulmeve SHBA-Izrael ndaj vendit që filluan më 28 shkurt.
Para luftës, rreth 20 milionë fuçi naftë kalonin nëpër ngushticë çdo ditë. Ndërprerja e saj ka rritur çmimet e naftës.
Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit deri më tani kanë vrarë rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.