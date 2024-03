Kryeministri polak: Nuk dua të tremb askënd, por është detyrë e Evropës të përgatitet për luftë

“Nuk dua të tremb askënd, por lufta nuk është më një koncept i së kaluarës”, tha kryeministri polak Donald Tusk në një intervistë për gazetën belge “Le Soir”.

I pyetur nëse lufta është e pashmangshme, kryeministri polak u përgjigj: “Nuk dua të tremb askënd, por lufta nuk është më një koncept i së shkuarës. Ai është i vërtetë, ka filluar dy vjet më parë. Ajo që është më shqetësuese sot është se të gjithë skenarët janë të mundshëm. Ne nuk kemi përjetuar një situatë të tillë që nga viti 1945”.

Ai shton gjithashtu se edhe pse duket katastrofike sidomos për brezat e rinj, “duhet të kuptojmë ardhjen e një epoke të re”.

Vetoja e Sanchez për luftën

Donald Tusk pranon se në Këshillin e fundit Evropian, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez kërkoi që të mos përdoret fjala “luftë” në deklarata. Kryeministri polak shpjegoi se në pjesën e Evropës ku ndodhet vendi i tij, lufta nuk është më një koncept abstrakt dhe se është detyra jonë të veprojmë dhe të përgatitemi.

“Duhet të jemi gati. Europa ka ende shumë për të bërë. Fatmirësisht tashmë po vërehet një revolucion i vërtetë në mentalitetin europian”, thekson kryeministri polak, duke nënvizuar se askush nuk dyshon më për nevojën e një mbrojtjeje të përbashkët.

Tusk është pro debatit për bonot evropiane në fushën e mbrojtjes dhe pjesëmarrjes më të madhe të Bankës Evropiane të Investimeve. Ai shton gjithashtu se 2% e PBB-së në mbrojtje është një domosdoshmëri për të gjitha vendet e NATO-s, pavarësisht situatës së sigurisë së secilit vend.

“Sot duhet të shpenzojmë sa më shumë për pajisje dhe municione për Ukrainën, sepse po jetojmë në momentin më kritik që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore. Gjithçka do të vendoset në dy vitet e ardhshme. Nëse nuk mund ta mbështesim Ukrainën me pajisje dhe municion të mjaftueshëm, nëse Ukraina humbet, askush në Evropë nuk do të jetë në gjendje të ndihet i sigurt”, thekson Tusk.

Ai tregon gjithashtu nevojën për investime të reja në blerjen e armëve për Ukrainën.

Donald Tusk thekson se “detyra jonë kryesore” duhet të jetë ta mbrojmë atë nga pushtimi rus dhe “të ruajmë Ukrainën si një shtet të pavarur dhe të pandashëm”.

Ai shton gjithashtu se e ardhmja e vendit qëndron kryesisht në duart jo vetëm të BE-së, por të gjithë Perëndimit, i cili duhet të sigurojë që Ukraina të shmangë skenarët pesimistë./albeu.com

