Kryeministri pakistanez kërkon “veprim efektiv ndërkombëtar” për frenimin e islamofobisë
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka bërë thirrje për “veprim efektiv ndërkombëtar” për të frenuar rritjen e islamofobisë, “veçanërisht në rajonin tonë të afërt”, transmeton Anadolu.
Ai i bëri këto deklarata gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York.
Sipas një deklarate të zyrës së kryeministrit pakistanez, Sharif e informoi kreun e OKB-së për “rritjen e islamofobisë, veçanërisht në rajonin tonë të afërt, gjë që kërkon veprim efektiv ndërkombëtar për të frenuar përhapjen e saj”.
OKB-ja ka përcaktuar 15 marsin si Ditën Ndërkombëtare për Luftimin e Islamofobisë.
Duke përsëritur mbështetjen e Pakistanit për të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje dhe shtetësi, Sharif theksoi rëndësinë e dialogut dhe diplomacisë në zgjidhjen e tensioneve rajonale dhe rikonfirmoi angazhimin e Pakistanit për promovimin e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme, në mes të luftës në vazhdim SHBA-Iran.
Ai shprehu gjithashtu “angazhimin e palëkundur” të Pakistanit ndaj multilateralizmit dhe rolit qendror të OKB-së në promovimin e paqes dhe zhvillimit ndërkombëtar.
Meqë Guterres pritet të largohet nga posti në fund të këtij viti, pas dy mandateve si kreu i OKB-së, thuhet në deklaratë, Sharif “vlerësoi atë për rolin e tij parimor në mbrojtjen e Kartës së OKB-së në të gjithë spektrin e punës së organizatës për të mirën e njerëzimit”.
Zyra e kryeministrit pakistanez tha se kreu në largim i OKB-së vlerësoi “rolin udhëheqës dhe zërin e fuqishëm” të Pakistanit në OKB, kontributin e tij në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe veçanërisht përpjekjet e rëndësishme ndërmjetësuese të Pakistanit për zgjidhjen paqësore të konfliktit dhe arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon.
Pakistani ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin mes SHBA-së dhe Iranit që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit të këtij viti.