Kryeministri pakistanez: Gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur për paqen SHBA-Iran

Kryeministri pakistanez: Gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur për paqen SHBA-Iran

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të hënën se “gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur” për t’i dhënë fund luftës midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.

Në komentet e tij para takimit me homologun e tij kinez Li Qiang në Pekin, Sharif tha se ndërmjetësimi i vazhdueshëm i Islamabadit për të arritur një zgjidhje të negociuar midis dy palëve ndërluftuese ka treguar tashmë përparim dhe “gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur”.

Në deklaratën e transmetuar nga televizioni shtetëror pakistanez, ai tha se Pakistani luajti një “rol të sinqertë për të ndërmjetësuar midis SHBA-së dhe Iranit”.

Sharif përshëndeti rolin e shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, i cili, tha ai, mbeti në kontakt me udhëheqjen e të dyja palëve.

Munir ishte në Teheran javën e kaluar për të zhvilluar bisedime me udhëheqjen e lartë iraniane si pjesë e ndërmjetësimit të Islamabadit për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.

“Shpresojmë dhe lutemi që paqja të rivendoset dhe shumë punë është bërë tashmë”, tha Sharif, duke falënderuar udhëheqjen kineze për mbështetjen e tyre ndaj përpjekjeve të ndërmjetësimit të Islamabadit.

“Mendoj se duhet të jemi vërtet bashkë, në mënyrë që bota në përgjithësi të jetë në paqe dhe biznesi të fillojë përsëri si zakonisht, sepse kjo krizë ka goditur jo vetëm ekonominë në rajon, por edhe komunitetin global”, tha ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Privohen nga liria 14 shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, nëntë prej tyre kanë drejtuar pa patentë shoferi

Privohen nga liria 14 shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, nëntë prej tyre kanë drejtuar pa patentë shoferi

LSDM akuzon Mickoskin: Gënjeu qytetarët për ekonominë, investimet e huaja ranë për 61%

LSDM akuzon Mickoskin: Gënjeu qytetarët për ekonominë, investimet e huaja ranë për 61%

MPB me sqarim për të shtënat në Haraçinë: Policia shtiu në ajër në shenjë paralajmëruese

MPB me sqarim për të shtënat në Haraçinë: Policia shtiu në ajër në shenjë paralajmëruese

Kina dënon sulmin vdekjeprurës ndaj trenit në Pakistan, zotohet për vazhdimin e bashkëpunimit kundër terrorizmit

Kina dënon sulmin vdekjeprurës ndaj trenit në Pakistan, zotohet për vazhdimin e bashkëpunimit kundër terrorizmit

MPJ e Maqedonisë së Veriut: Dënojmë sulmet e reja të Rusisë ndaj Ukrainës

MPJ e Maqedonisë së Veriut: Dënojmë sulmet e reja të Rusisë ndaj Ukrainës

Kandidati presidencial francez, De Villepin, hetohet për dhuratat e marra si ministër i jashtëm

Kandidati presidencial francez, De Villepin, hetohet për dhuratat e marra si ministër i jashtëm