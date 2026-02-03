Kryeministri norvegjez hedh poshtë pretendimin e Trumpit se SHBA-ja “nuk ka marrë kurrë asgjë nga NATO”
Kryeministri norvegjez, Jonas Gahr Store, të hënën hodhi poshtë pretendimin e fundit të Presidentit amerikan, Donald Trump, se SHBA-ja “nuk ka marrë kurrë asgjë” nga NATO, transmeton Anadolu.
“Tingëllon plotësisht e gabuar kur presidenti amerikan qëndron në Davos duke thënë se ne i kemi dhënë gjithçka NATO-s dhe NATO nuk jep asgjë në këmbim. Është e gabuar. Është thjesht e gabuar”, tha Store ndërsa fliste në Konferencën e Sigurisë në Oslo.
Ai vuri në dukje se siguria kolektive “nuk është një bamirësi”, por diçka “e bërë nga interesi vetjak”.
Store përmendi kërcënimet me tarifa të SHBA-së kundër aleatëve si një mjet politik për të detyruar një përpjekje për të marrë Grenlandën si një ilustrim se si po ndryshon bota.
Kryeministri norvegjez theksoi gjithashtu nevojën për të thelluar bashkëpunimin evropian në siguri, mbrojtje dhe tregti, ndërsa rivlerësoi rolin e SHBA-së në sigurinë e Evropës në përgjigje të peizazhit global në ndryshim.
“Ne do të synojmë të shpenzojmë me mençuri në mbrojtje, në mënyrë që të përshtatet vërtet në këto plane rajonale. Por pastaj do të bëjmë më shumë. Ne do ta thellojmë strategjikisht bashkëpunimin tonë me partnerët kryesorë evropianë, me Mbretërinë e Bashkuar. Mos harroni, miq, BE-ja është kritike për sigurinë tonë. Por vendet anëtare të BE-së përfaqësojnë 20 për qind të kapacitetit ushtarak të NATO-s. 80 për qind janë jashtë BE-së: SHBA, Kanada, Turqi, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia”, shtoi ai.