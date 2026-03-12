Kryeministri Mickoski shtroi iftar në emër të Qeverisë
Sonte, në emër të Qeverisë, kryeministri Hristijan Mickoski, organuzoi iftar, për siç deklaroi ai “një moment bashkimi, respekti dhe lidhjeje shpirtërore, raporton SHENJA.
“Në frymën e këtyre vlerave, e kaluam mbrëmjen në një atmosferë të ngrohtë, duke biseduar, duke ndërtuar miqësi dhe duke konfirmuar se respekti dhe bashkëjetesa janë themeli i shoqërisë sonë. Takime të tilla na kujtojnë se diversiteti është forca jonë, dhe mbështetja e ndërsjellë është rruga drejt një komuniteti më të fortë dhe më të bashkuar. Të gjithë besimtarëve që festojnë muajin e agjërimit, ju uroj paqe, shëndet dhe ditë të bekuara”, shkroi kryeministri në Facebook.
Në iftar morën pjesë krerët e Bashkësive fetare në Maqedoni, presidentja Gordana Siljanovska Davkova, kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, ministrat e Qeveris, si dhe figura të tjera të jetës publike.
“I nderuar të marr pjesë në iftarin e organizuar nga Kryeministri Hristijan Mickoski. Me këtë rast, riafirmuam vlerat e përbashkëta të shoqërisë, ndërsa falënderova për pritjen dhe respektin”, shkroi Gashi në Facebook.