Kryeministri Magyar: Hungaria dëshiron të luajë rol konstruktiv në BE
Kryeministri hungarez Peter Magyar, gjatë bisedimeve me kancelarin austriak Christian Stocker në Vjenë, tha se Hungaria synon të luajë një “rol konstruktiv në Bashkimin Evropian” duke mbrojtur interesat kombëtare, transmeton Anadolu.
“Ka ardhur koha që Austria dhe Hungaria të nisin një kapitull të ri në marrëdhëniet e tyre, duke u fokusuar në bashkëpunim më të ngushtë në vend të mosmarrëveshjeve të mëparshme”, u citua të ketë thënë Magyar në një konferencë të përbashkët për shtyp nga gazeta hungareze Magyar Nemzet.
“Qeveria hungareze synon të luajë një rol konstruktiv në Bashkimin Evropian, duke përfaqësuar në mënyrë të qëndrueshme interesat hungareze”, tha ai.
Magyar njoftoi se Austria dhe Hungaria do të mbajnë “një mbledhje të përbashkët qeveritare më vonë gjatë këtij viti”, e cila sipas tij mund të zhvillohet në Godollo në shtator.
Ai tha se prioritetet e qeverisë së tij janë “lufta kundër korrupsionit, sigurimi i fondeve të BE-së, ringjallja e ekonomisë hungareze dhe stabilizimi i financave publike”.
Kryeministri hungarez gjithashtu konfirmoi se Budapesti dëshiron të ringjallë Grupin e Vishegradit (V4), duke thënë se Hungaria planifikon të organizojë një samit me liderët e Polonisë, Republikës Çeke dhe Sllovakisë deri në fund të qershorit.
Magyar shtoi se bashkëpunimi më i gjerë rajonal mund të përfshijë edhe Austrinë, Kroacinë, Slloveninë, Rumaninë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kancelari austriak Christian Stocker theksoi rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike austriako-hungareze, duke vënë në dukje se rreth 1.400 kompani austriake operojnë në Hungari dhe punësojnë rreth 70.000 persona.
Ai theksoi rëndësinë e “sigurisë ligjore dhe një mjedisi të parashikueshëm ekonomik” për bizneset, ndërsa pranoi mosmarrëveshjet e vazhdueshme mbi taksat speciale të Hungarisë ndaj kompanive të huaja.
Stocker gjithashtu shprehu mbështetje për zgjerimin e BE-së, “veçanërisht në rastin e vendeve të Ballkanit Perëndimor”.
“Zgjerimi është një nga mjetet më të rëndësishme gjeopolitike për paqe, siguri dhe stabilitet në Evropë”, tha ai.
Migrimi, energjia, siguria dhe infrastruktura e transportit ishin gjithashtu në qendër të bisedimeve.
Magyar tha se Hungaria dëshiron “të lehtësojë ose të eliminojë kontrollet e përsëritura kufitare”, duke argumentuar se Budapesti vazhdon të garantojë mbrojtjen e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian.
Në fushën e energjisë, të dy liderët theksuan diversifikimin dhe bashkëpunimin më të fortë rajonal.
Magyar premtoi mbështetje për “zhvillimin e kapaciteteve energjetike ndërkufitare dhe sistemeve të gazsjellësve, si dhe diversifikimin e mëtejshëm të burimeve të energjisë”, duke thënë se kjo çështje ndikon drejtpërdrejt në konkurrueshmërinë e Evropës.