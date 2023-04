Kryeministri kroat Plenkoviq nesër për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Kryeministri kroat Andrej Plenkoviqi nesër do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski me një ceremoni me nderime më të larta shtetërore dhe ushtarake do ta presë Plenkoviqin, i cili e udhëheq delegacionin në të cilin janë përfaqësues të lartë qeveritar për çështje ekonomike dhe për punë të jashtme dhe anëtarë të Parlamentit kroat.