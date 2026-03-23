Kryeministri izraelit: Trump beson se ka mundësi për marrëveshje me Iranin

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, beson se ekziston mundësia për të arritur një marrëveshje me Iranin për të “mbrojtur interesat tona jetike”, transmeton Anadolu.

“Ai beson se ka mundësi të shfrytëzohen arritjet e rëndësishme të ushtrisë izraelite dhe ushtrisë amerikane për të realizuar objektivat e luftës përmes një marrëveshjeje që do të mbrojë interesat tona jetike”, tha Netanyahu në një deklaratë.

“Në të njëjtën kohë, ne vazhdojmë goditjet si në Iran ashtu edhe në Liban. Po shkatërrojmë programin e raketave dhe atë bërthamor dhe vazhdojmë të godasim rëndë Hezbollahun”, shtoi ai.

Kryeministri izraelit gjithashtu tha se Izraeli dhe SHBA-ja kanë vrarë edhe dy shkencëtarë bërthamor iranianë ditët e fundit.

“Do të mbrojmë interesat tona jetike në çdo situatë”, theksoi ai.

Sot, Trump tha se ka urdhëruar një shtyrje 5-ditore të sulmeve ndaj objekteve energjetike iraniane, duke përmendur bisedime “shumë të mira dhe produktive” me Teheranin gjatë dy ditëve të fundit.

“Jam i kënaqur të raportoj se SHBA-ja dhe Irani gjatë dy ditëve të fundit kanë pasur bisedime shumë të mira dhe produktive për një zgjidhje të plotë të armiqësive në Lindjen e Mesme”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.

