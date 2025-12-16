Kryeministri izraelit sulmon xhaminë Al-Aksa për të festuar festën hebraike Hanukkah
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu sulmoi sot kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar për të festuar festën hebraike të Hanukkah, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, guvernatori i Kudsit e denoncoi vizitën e Netanyahut në Murin Perëndimor të xhamisë (Muri Al-Burak) si “një veprim të ri provokues”.
Muri Al-Burak, i quajtur nga hebrenjtë si Muri Perëndimor ose Muri i Vajtimit, është një vend i rëndësishëm fetar si për muslimanët ashtu edhe për hebrenjtë dhe është pjesë e kompleksit të xhamisë Al-Aksa.
Zyra e Netanyahut ndau foto të kryeministrit, së bashku me disa zyrtarë, përfshirë ambasadorin e SHBA-së Mike Huckabee ndërsa vizituan Murin Perëndimor në vendin e shpërthimit.
Festa tetë-ditore e Hanukkah shënohet nga 14 dhjetori deri më 22 dhjetor.
Sipas autoriteteve palestineze, të paktën 210 kolonë të paligjshëm izraelitë hynë me forcë në kompleksin e xhamisë Al-Aksa për të shënuar rastin që nga e hëna.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke thënë se ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, veprim që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.