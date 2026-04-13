Kryeministri izraelit: Armëpushimi me Iranin mund të dështojë “brenda një kohe shumë të shkurtër”
MARKETING
Marrëveshja e armëpushimit me Iranin mund të dështojë “brenda një kohe shumë të shkurtër”, tha kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në një mbledhje të kabinetit të hënën, një ditë pas përfundimit të bisedimeve midis Teheranit dhe Washingtonit pa një marrëveshje, transmeton Anadolu.
Sipas Channel 12, Netanyahu shprehu gjithashtu mbështetjen e Tel Avivit për një bllokadë amerikane ndaj porteve iraniane që do të hyjë në fuqi.
“Fola dje me zëvendëspresidentin J.D. Vance. Ai e bëri të qartë se çështja kryesore është heqja e të gjithë materialit të pasuruar dhe sigurimi që të mos ketë më pasurim”, tha ai, duke deklaruar se kjo pikë është e rëndësishme edhe për Izraelin.
Netanyahu pretendoi se sipas marrëveshjes me Teheranin, SHBA-ja dhe Izraeli do të ndalonin sulmet e tyre dhe “iranianët do të hapnin menjëherë portat”.
“Ata nuk e bënë këtë”, pretendoi ai.
Washingtoni dhe Teherani, të cilët ranë dakord për një armëpushim dyjavor javën e kaluar, zhvilluan bisedime të rralla të drejtpërdrejta në kryeqytetin pakistanez Islamabad të shtunën për t’i dhënë fund luftës që filloi më 28 shkurt. Bisedimet, megjithatë, përfunduan të dielën në mëngjes pa asnjë marrëveshje.