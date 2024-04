Kryeministri irlandez: Jemi pranë njohjes së shtetit të Palestinës

Irlanda është shumë pranë njohjes formale të një shteti palestinez dhe do të donte ta bënte këtë në marrëveshje me Spanjën dhe vendet e tjera, tha kryeministri i ri irlandez Simon Harris pas një takimi me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez.

Spanja dhe Irlanda, avokatë të gjatë të të drejtave palestineze, njoftuan muajin e kaluar, së bashku me Maltën dhe Slloveninë, se do të punojnë së bashku për të njohur një shtet palestinez.

Ai theksoi se Irlanda dhe Spanja do të donin ta bënin këtë me sa më shumë vende të tjera për t’i dhënë peshë vendimit dhe për të dërguar mesazhin më të fortë.

“Populli i Izraelit meriton një të ardhme të sigurt dhe paqësore, ashtu si populli i Palestinës. Sovranitet të barabartë, respekt të barabartë,” tha ai.

Izraeli u ka thënë vendeve të BE-së që janë zotuar të njohin shtetin e Palestinës se nisma e tyre do të përfaqësonte një “shpërblim për terrorizmin” që do të zvogëlonte shanset për një zgjidhje të negociuar të konfliktit të gjatë.

