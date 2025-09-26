Kryeministri irlandez: Ajo që po ndodh në Gaza nuk mund të justifikohet ose mbrohet
Kryeministri irlandez, Michael Martin, në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së ka deklaruar se Gaza po përballet me “një katastrofë të llojit më monumental dhe me pasoja”, transmeton Anadolu.
Martin dënoi veprimet e Izraelit si një sulm ndaj njerëzimit.
“Ajo që po ndodh në Gaza nuk mund të justifikohet ose mbrohet. Është një fyerje ndaj dinjitetit dhe mirësjelljes njerëzore. Është një braktisje e të gjitha normave, të gjitha rregullave dhe ligjit ndërkombëtar”, theksoi ai.
Martin e përshkroi urinë që po përdoret si armë.
“Foshnje që vdesin nga uria teksa ndihma kalbet në kufi, njerëz që qëllohen teksa kërkojnë me dëshpërim ushqim për familjet e tyre”, shtoi ai.
Duke cituar gjetjet e fundit të komisionit të OKB-së, ai tha: “Izraeli është përgjegjës për kryerjen e gjenocidit në Gaza. Gjenocid, krimi më i rëndë në të drejtën ndërkombëtare”.
“Të mos bësh asgjë nuk është neutralitet. Është bashkëfajësi”, paralajmëroi ai.
Irlanda, tha ai, ka vepruar duke iu bashkuar çështjes së Afrikës së Jugut në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, duke njohur Palestinën, duke ndaluar mallrat nga territoret e pushtuara dhe duke planifikuar të ndalojë hyrjen e zyrtarëve izraelitë “që luajtën një rol të rëndësishëm në nxitjen e katastrofës që po zhvillohet në Gaza”.
Ai bëri thirrje për tre hapa urgjentë, “një armëpushim të menjëhershëm, lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura dhe qasje të papenguar për punonjësit e ndihmës humanitare në Gaza”.
Martin theksoi gjithashtu se Hamasi “duhet të përgjigjet për krimet e tij” dhe nuk mund të ketë “asnjë rol në qeverisjen e ardhshme të Palestinës, por asnjë krim, sado i tmerrshëm, nuk mund të justifikojë gjenocidin”.
Duke iu referuar Bregut Perëndimor, ai denoncoi zgjerimin e kolonëve dhe mbështetjen e qeverisë izraelite, duke paralajmëruar se qëllimi është “të bëjë të pamundur mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete” dhe se “nuk duhet të ketë sukses”.
Ai përfundoi duke i kërkuar OKB-së të qëndrojë e vendosur.
“Le të mbahet mend kjo si një kohë kur ne riafirmuam angazhimin tonë ndaj multilateralizmit, ndaj sundimit të ligjit, le të mos pushojmë kurrë së promovuar progresin shoqëror dhe standardet më të mira të jetës për të gjithë në një liri gjithnjë e më të madhe”, tha ai.