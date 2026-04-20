Kryeministri i Sllovenisë dështon të formojë koalicion qeveritar, i hapet rruga Janez Jansa
Kryeministri në detyrë i Sllovenisë, Robert Golob , pranoi të hënën se partia e tij nuk ishte në gjendje të formonte një qeveri, duke i hapur potencialisht rrugën rikthimit të populistit Janez Jansa.
Lëvizja liberale e Lirisë e Golobit fitoi zgjedhjet kombëtare të muajit të kaluar me një diferencë shumë të vogël, duke siguruar 29 nga 90 vendet në parlamentin slloven, por nuk arriti të sigurojë një shumicë qeverisëse. Pas një muaji bisedimesh të dështuara për koalicion, Golob tha se e kishte informuar presidenten sllovene Natasa Pirc Musar se partia e tij ishte dorëzuar për të udhëhequr opozitën parlamentare.
Jansa, Partia Demokratike Sllovene e të cilit siguroi 28 vende në zgjedhjet e muajit të kaluar, tani pritet të përpiqet të formojë një qeveri koalicioni të krahut të djathtë.
Më herët këtë muaj, partia e Jansës mbështeti përpjekjen e partisë pro-ruse Resni.ca për të zgjedhur udhëheqësin e saj, Zoran Stevanovic, kryetar të parlamentit të Sllovenisë. Ky veprim u interpretua gjerësisht si sinjalizim i një aleance midis dy partive populiste, por pas takimit të tij me Pirc Musar të hënën, Janša pranoi se partia e tij nuk kishte siguruar ende mbështetjen e nevojshme për t’u rikthyer në pushtet.
Udhëheqësi populist, i cili ka shërbyer tashmë si kryeministër i Sllovenisë në tre raste të ndryshme, shtoi se partia e tij ndihej rehat nëse do të formonte një qeveri, do të qëndronte në opozitë ose do të merrte pjesë në zgjedhje të përsëritura. “Të tre opsionet janë të mira për ne”, tha ai.
Nëse Jansa, një admirues i vetëshpallur i Donald Trump, arrin të formojë një qeveri, ai do të kthehet në Këshillin Evropian, pikërisht kur aleati i tij, kryeministri hungarez në largim Viktor Orban, do të ndalojë së marri pjesë në samitet periodike të liderëve të BE-së.