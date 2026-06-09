Kryeministri i ri hungarez i ul pagën politikanëve me 40%, Magyar: Një veprim modest për të luftuar korrupsionin

Kryeministri i ri hungarez i ul pagën politikanëve me 40%, Magyar: Një veprim modest për të luftuar korrupsionin

Ligjvënësit në Hungari kanë rënë dakord të ulin pagat e tyre me 40% në shenjë modestie.

Politikanët hungarezë do të marrin më pak para, për të treguar shembull modestie dhe për të kursyer buxhetin e shtetit.

Kryeministri i ri, Peter Magyar, thotë se kjo është një mënyrë për të treguar modesti dhe për të kursyer para në një kohë kur financat e shtetit janë të vështira.

Paga e re e deputetëve do të jetë rreth 3690 euro në muaj, janë hequr përfitime si pagesat për telefonin dhe qiratë.

Kursimet do të ndihmojnë në mbulimin e kostove të parlamentit për një vit.

Kryeministri e lidh këtë vendim me luftën kundër korrupsionit, i cili ka kushtuar shumë vendit gjatë sundimit të Viktor Orbán.

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