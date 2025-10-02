Kryeministri i Malajzisë dënon kapjen e flotës globale me ndihma për Gazën
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim dënoi me “fjalët më të ashpra” ndërprerjen e Flotiljes Globale “Sumud” nga Izraeli që shkonte në Gaza, duke paralajmëruar se vendi i tij do të marrë të gjitha masat ligjore për ta mbajtur Tel Avivin përgjegjës, veçanërisht kur janë të përfshirë qytetarët e tij, transmeton Anadolu.
“Unë kërkoj lirimin e menjëhershëm të të gjithë aktivistëve dhe vullnetarëve malajzianë dhe ndërkombëtarë”, tha Anwar të enjten në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Ky është një mision humanitar që sjell civilë të paarmatosur së bashku me ndihmën shumë të nevojshme për popullin e Gazës. Qeveria do të bëjë çmos për të liruar qytetarët malajzianë në paraburgim”, shtoi ai.
Anwar tha se duke bllokuar misionin humanitar, Izraeli jo vetëm që ka shpërfillur të drejtat themelore të popullit palestinez, por ka shkelur edhe ndërgjegjen e komunitetit botëror, i cili nuk është më me Izraelin.
Flotilja nuk është vetëm një konvoj ndihmash, por një simbol i unitetit, solidaritetit dhe dashurisë për njerëzimin. Ai pohoi se sjell një rreze shprese për të lehtësuar vuajtjet e atyre që vazhdojnë të detyrohen të jetojnë në varfëri nën sanksione mizore dhe çnjerëzore.
Anwar tha se siguria e malajzianëve është prioritet. “Ne nuk do të heshtim kur të drejtat dhe dinjiteti i tyre shkelen”, tha ai.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Rripin e Gazës, i cili është shtëpia e gati 2.4 milionë njerëzve, për gati 18 vjet dhe e shtrëngoi më tej rrethimin në mars kur mbylli pikat kufitare dhe bllokoi shpërndarjen e ushqimit dhe ilaçeve, duke e shtyrë enklavën palestineze në uri.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 66.100 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se enklava po bëhet e pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që përhapen me shpejtësi.