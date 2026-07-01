Kryeministri i Katarit takon të dërguarit amerikanë Witkoff dhe Kushner për negociatat SHBA-Iran
Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u takua me të dërguarit e SHBA-së Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Doha të martën, për të diskutuar negociatat e vazhdueshme SHBA-Iran dhe përpjekjet për të promovuar stabilitetin rajonal përmes diplomacisë, tha Ministria e Jashtme e Katarit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të ministrisë, në takim u shqyrtuan zhvillimet e fundit në bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit dhe përpjekjet për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin rajonal përmes dialogut.
Palët diskutuan gjithashtu zhvillimet rajonale, veçanërisht armëpushimin në Liban, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe ndërtimit të tij në një mënyrë që ruan unitetin, sovranitetin dhe stabilitetin e Libanit.
Të premten, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që synon të lehtësojë një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe reduktimin e armiqësive përgjatë kufirit.
Sheikh Mohammed ripohoi angazhimin e Katarit për të vazhduar përpjekjet e tij ndërmjetësuese dhe për të mbështetur të gjitha rrugët e negociatave që rrjedhin nga memorandumi i mirëkuptimit për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme që rrit sigurinë rajonale, mbron interesat e popujve të rajonit dhe mbështet paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
Nga ana e tyre, Witkoff dhe Kushner shprehën vlerësimin e SHBA-së për rolin e Katarit, së bashku me Pakistanin, në lehtësimin e negociatave dhe riafirmuan angazhimin e Washingtonit për të vazhduar rrugën diplomatike drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse.
Të dërguarit e Shtëpisë së Bardhë udhëtuan për në Doha pasi presidenti Donald Trump njoftoi të hënën se Irani kishte kërkuar një takim në kryeqytetin e Katarit.
Irani, megjithatë, mohoi se është planifikuar ndonjë bisedë e drejtpërdrejtë me Washingtonin, ndërsa tha se konsultimet me ndërmjetësit vazhdojnë.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha të martën se negociatorët iranianë do të takohen me ndërmjetësit e Katarit në Doha të mërkurën për të diskutuar zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran, duke përfshirë lirimin e aseteve të ngrira iraniane, duke përjashtuar bisedimet e drejtpërdrejta me Washingtonin.
Memorandumi i mirëkuptimit midis Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij amerikan Trump.
Marrëveshja siguron një kornizë për përfundimin e konfliktit që filloi në fund të shkurtit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Washingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, duke përfshirë një ndërprerje të armiqësive në të gjitha frontet, duke përfshirë Libanin, lehtësimin e sanksioneve, dosjen mbi programin bërthamor, rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.