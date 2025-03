Kryeministri i Kanadasë i prerë: Trump duhet të ndalojë komentet përpara se të fillojnë bisedimet dypalëshe

“Presidenti i SHBA-së, Donald Trump duhet të ndalojë komentet “mosrespektuese” për Kanadanë, përpara se të dy vendet të fillojnë bisedimet serioze për lidhjet e ardhshme”, kjo ishte deklarata e kryeministrit të ri, Mark Carney.

Trump, i cili po premton tarifa të mundshme kundër importeve nga Kanadaja, shpesh mendon për ta bërë vendin shtetin e 51-të të SHBA-së.

“Ne i kemi thirrur ato komente. Ato janë mosrespektuese, nuk janë të dobishme dhe ata … do të duhet të ndalojnë përpara se të ulemi dhe të kemi një bisedë për partneritetin tonë më të gjerë me Shtetet e Bashkuara”, u tha Carney gazetarëve në Londër.

Vërejtjet e Carney janë më të ashprat e tij ndaj Trump që nga fillimi i karrierës së tij politike në janar. Carney, i cili u betua të premten e kaluar, nuk ka folur ende me Trump dhe presidenti amerikan ka qëndruar i heshtur për emërimin e tij.

Kryeministri tha se Kanadaja dëshironte një diskutim dhe negocim më gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të përgjithshme tregtare dhe të sigurisë të dy fqinjëve.

MARKETING