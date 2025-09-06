Kryeministri i Bavarisë: Skeptik për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë

Kryeministri i Bavarisë: Skeptik për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë

Kreu i landit më të madh gjerman të Bavarisë, Markus Soder është shprehur me skepticizëm ndaj idesë së vendosjes së ushtarëve të NATO-s në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë për Kievin,  një temë që po diskutohet intensivisht mes liderëve evropianë.

“E kam të vështirë ta imagjinoj që atje të vendosen trupa të NATO-s,” tha Soder për gazetën” Rheinische Post”.

Soder është lider i Unionit Social-Kristian (CSU), një parti që vepron vetëm në Bavari dhe që bën pjesë në koalicionin qeverisës me Socialdemokratët (SPD) dhe me Unionin Kristian- Demokrat (CDU) të kancelarit Friedrich Merz.

“Kjo është diçka që Rusia nuk do ta pranonte në asnjë rrethanë”, theksoi kryeministri bavarez.

“Sepse do të ishte pararendës i anëtarësimit të Ukrainës në NATO”, shtoi ai.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës

Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës