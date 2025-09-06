Kryeministri i Bavarisë: Skeptik për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë
Kreu i landit më të madh gjerman të Bavarisë, Markus Soder është shprehur me skepticizëm ndaj idesë së vendosjes së ushtarëve të NATO-s në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë për Kievin, një temë që po diskutohet intensivisht mes liderëve evropianë.
“E kam të vështirë ta imagjinoj që atje të vendosen trupa të NATO-s,” tha Soder për gazetën” Rheinische Post”.
Soder është lider i Unionit Social-Kristian (CSU), një parti që vepron vetëm në Bavari dhe që bën pjesë në koalicionin qeverisës me Socialdemokratët (SPD) dhe me Unionin Kristian- Demokrat (CDU) të kancelarit Friedrich Merz.
“Kjo është diçka që Rusia nuk do ta pranonte në asnjë rrethanë”, theksoi kryeministri bavarez.
“Sepse do të ishte pararendës i anëtarësimit të Ukrainës në NATO”, shtoi ai.