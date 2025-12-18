Kryeministri hungarez, Orban: Sekuestrimi i aseteve ruse do ta tërheqë BE-në në luftë
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban paralajmëroi sot Bashkimin Evropian kundër ndërmarrjes së hapave që ai tha se do të përbënin “marshim drejt luftës”, duke shprehur kundërshtim ndaj propozimeve për sekuestrimin e aseteve ruse dhe për të kanalizuar fondet në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në prag të takimit të Këshillit të BE-së, Orban tha se nuk donte ta shihte BE-në të bëhej palë në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës. “Sepse nuk do të doja të shihja një BE në luftë. Të japësh para do të thotë luftë”, tha Orban.
“Unë thjesht po kërkoj paqe. Sepse mendoj se ajo që duhet të bëjmë është të ndërmarrim disa hapa drejt paqes, jo drejt luftës”, shtoi ai.
Orban vuri në dyshim thirrjet për garanci shtesë sigurie dhe masa financiare që synojnë Rusinë, duke argumentuar se hapa të tillë do ta përshkallëzojnë konfliktin në vend që të ndihmojnë në zgjidhjen e tij.
“Dëshironi më shumë garanci? Për çfarë?”, pyeti Orban. “E gjithë ideja është budallallëk, t’i marrësh paratë dikujt”, tha kryeministri hungarez.
Orban tha se konflikti nuk është ai që përfshin drejtpërdrejt BE-në. “Janë dy vende që janë në luftë. Nuk është BE-ja. Ato janë Rusia dhe Ukraina”, tha ai.
Ai kritikoi propozimet për të konfiskuar asetet nga njëra palë e konfliktit dhe për t’i transferuar ato te pala tjetër, duke paralajmëruar se kjo do ta fuste bllokun më thellë në luftë.
Komisioni Evropian ka propozuar përdorimin e aseteve të bllokuara për t’i ofruar Ukrainës mbështetje shtesë financiare dhe ushtarake përmes kredive në vitet e ardhshme.
Belgjika ka ngritur shqetësime në lidhje me planin, duke paralajmëruar për rreziqe të mundshme ligjore dhe financiare nëse Rusia do të kërkonte kthimin e aseteve.