Kryeministri grek: Edhe mu nuk më pëlqen emri Maqedonia e Veriut, edhe VRMO-së s’i pëlqen, por marrëveshjet duhet të zbatohen!

Shpresoj që ato gjëra që u dëgjuan para zgjedhjeve nuk do të jenë qëndrim zyrtar i Qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut pas zgjedhjeve, sepse nëse kjo ndodh do të kemi probleme, deklaroi kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në një intervistë për Kanali televiziv grek Alpha.

Mitsotakis shpjegoi se ai si opozitë nuk ishte dakord me Marrëveshjen e Prespës, por tani duhet ta respektojë atë në kuadër të kontinuitetit të shtetit dhe theksoi se të njëjtën gjë do të duhet ta bëjë edhe Qeveria e re.

Ai theksoi se “me shqetësim” po ndjek deklaratat e zyrtarëve të VMRO-së, por edhe se është “me shumë interes” në pritje të qëndrimit zyrtar të kryeministrit të ri për të parë “si do t’i referohet emrit të vendit të tij”. “.

– Dua të jem i qartë. Unë personalisht nuk kam qenë dakord me Marrëveshjen e Prespës dhe veçanërisht me termat “kombi maqedonas” dhe “gjuhë maqedonase”. Por unë e pranova Traktatin brenda vazhdimësisë së shtetit dhe e kuptova se, pavarësisht mosmarrëveshjes sime me Traktatin, duhej ta respektoja atë. Të njëjtat kërkesa ekzistojnë edhe tani nga lidershipi i ri i Maqedonisë së Veriut. Le të jemi të durueshëm. Dua të shpresoj që ato gjëra që u dëgjuan para zgjedhjeve nuk do të jenë qëndrim zyrtar i qeverisë së re pas zgjedhjeve, sepse nëse kjo ndodh do të kemi probleme, tha Mitsotakis. /SHENJA/

MARKETING