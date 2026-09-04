Kryeministri grek do të vizitojë Egjiptin, ndërsa marrëdhëniet Turqi-Egjipt vazhdojnë të përmirësohen
Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, do të vizitojë Egjiptin javën e ardhshme, ndërsa Athina ndjek nga afër përmirësimin e marrëdhënieve midis Kajros dhe Ankarasë dhe zgjerimin e mundshëm të një pakti të ri rajonal të mbrojtjes kolektive, njoftuan mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës greke Ta Nea, Mitsotakis pritet të takohet me presidentin egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi, në El Alamein të martën.
Vizita synon të sinjalizojë vazhdimin e koordinimit të ngushtë midis Athinës dhe Kajros mes ndryshimit të dinamikës rajonale, thuhet në raport.
Kreu i administratës greke qipriote, Nikos Christodoulides mund të marrë pjesë gjithashtu.
Një çështje kyçe që pritet të shfaqet në bisedime është Marrëveshja e Përbashkët e Mbrojtjes së Mekës, e nënshkruar nga Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani më 7 gusht.
Marrëveshja përfshin një klauzolë të mbrojtjes kolektive sipas së cilës një sulm i armatosur ndaj një anëtari do të konsiderohej si sulm ndaj të gjithëve.
Presidenti turk, Rchep Tayyip Erdogan, ka ngritur publikisht mundësinë që Egjipti t’i bashkohet marrëveshjes, ndërsa ministri i Jashtëm, Hakan Fidan, e ka përshkruar Kajron si një “partner natyror”.
Egjipti tashmë merr pjesë së bashku me tre vendet themeluese në kuadrin e konsultimit me katër anëtarë, i njohur si R4.
Pranimi i Egjiptit do t’i jepte paktit shtrirje më të madhe strategjike, pasi vendi kontrollon Kanalin e Suezit, lidh Mesdheun me Detin e Kuq dhe zotëron një nga ushtritë më të mëdha të rajonit.
Zyrtarët grekë, megjithatë, thuhet se besojnë se Kajro nuk ka gjasa të bashkohet në një afat të afërt, sepse tradicionalisht kërkon të ruajë lirinë e veprimit dhe ruan partneritete të rëndësishme me SHBA-në dhe Evropën.
Bisedimet pritet të mbulojnë gjithashtu Turqinë, Libinë, migrimin, energjinë, investimet dhe mosmarrëveshjet detare në Mesdheun Lindor.