Kryeministri Frieden: Luksemburgu njeh Palestinën “sepse është veprimi i duhur për t’u bërë”
Kryeministri i Luksemburgut, Luc Frieden, ka deklaruar se vendi i tij njohu shtetin e Palestinës “sepse është veprimi i duhur për t’u bërë”, transmeton Anadolu.
“Disa javë më parë, në New York, Luksemburgu njohu shtetin e Palestinës, sepse është veprimi i duhur për t’u bërë, sepse zgjidhja me dy shtete mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara për paqe të qëndrueshme”, tha kryeministri Frieden gjatë fjalës së tij në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg.
Duke shënuar përvjetorin e dytë të luftës së Gazës më 7 tetor, Frieden përsëriti thirrjen e tij për “lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të të gjitha pengjeve”, duke theksuar se “kjo ka të bëjë me njerëzimin, me dinjitetin, me llojin e botës në të cilën duam të jetojmë”.
Frieden paralajmëroi se Evropa e gjen përsëri veten “në një pikë kthese”, duke u përballur me paqëndrueshmëri globale, ndryshime teknologjike dhe ekonomike, si dhe ndryshime klimatike dhe sfida të migracionit.
Ai theksoi se suksesi i Evropës pas luftës u ndërtua mbi një rend ndërkombëtar “rregullash, traktatesh dhe institucionesh”, i cili tani është “nën presion si kurrë më parë”.
Frieden u kërkoi vendeve të BE-së të mbrojnë sistemin e bazuar në rregulla.
“Evropa nuk mund të heq dorë nga sistemi i bazuar në rregulla dhe ligji ndërkombëtar. Ne duhet të mbetemi zëri i këtyre vlerave”, tha ai.
Duke folur për zgjerimin e BE-së, Frieden tha se çështja është bërë një çështje me “interes strategjik”, duke shtuar se vonimi i proceseve të pranimit rrezikon t’i largojë vendet kandidate nga blloku evropian.
“Kjo është arsyeja pse duhet të ringjallim shpresën dhe të tregojmë se pranimi në BE është realist dhe i afërt. Në këtë frymë, le të vendosim afate kohore më të afërta dhe më të qarta”, tha ai, duke sugjeruar që pranimi i Malit të Zi në BE duhet të finalizohet vitin e ardhshëm.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e Zonës Shengen, duke e quajtur atë një “dëshmi të qartë të solidaritetit dhe tolerancës evropiane”.
Ai paralajmëroi se një kthim afatgjatë në kontrollet e kufijve të brendshëm do të ishte një “hap prapa për të gjithë projektin evropian”.
“E drejta për azil duhet të mbrohet. Është një aspekt i panegociueshëm i njerëzimit tonë të përbashkët në vendet individuale në Evropë. Migrimi i rregullt është i nevojshëm për zhvillimin ekonomik”, shtoi ai.