Kryeministri francez: Izraeli duhet t’i japë fund “pushtimit të paligjshëm” të territorit libanez
Kryeministri francez, Sebastien Lecornu, ka bërë thirrje që Izraeli t’i japë fund “pushtimit të paligjshëm” të territorit libanez, duke paralajmëruar se strategjia ushtarake e vendit rrezikon të minojë stabilitetin rajonal, raporton Anadolu.
Duke folur para Asamblesë Kombëtare të Francës, Lecornu tha se armëpushimi i brishtë në Liban duhet të respektohet dhe kritikoi operacionet e vazhdueshme ushtarake izraelite.
“Është e qartë se jo vetëm që armëpushimi duhet të respektohet, por ai është jashtëzakonisht i brishtë, madje ngjan me një lloj ‘armëpushimi të shoqëruar me zjarr’, gjë që është e papranueshme. Izraeli duhet t’u japë fund kësaj lufte dhe pushtimit të paligjshëm që mban në territorin libanez”, tha ai.
Lecornu theksoi se konflikti në Liban nuk mund të ndahet nga përpjekjet më të gjera për të adresuar tensionet që përfshijnë Iranin, duke thënë se Franca i ka paralajmëruar vazhdimisht aleatët e saj që të mos e lënë mënjanë çështjen libaneze.
“Nuk do të ketë zgjidhje gjithëpërfshirëse për këtë luftë me Iranin nëse çështja e Libanit lihet mënjanë”, tha ai, duke përmendur lidhjet e Hezbollahut me Teheranin dhe duke paralajmëruar se përpjekjet për të injoruar rolin e Libanit në dinamikat rajonale kanë rezultuar të gabuara.
Kryeministri francez tha se politikat e ndjekura nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, po dëmtojnë përfundimisht vetë interesat e Izraelit.
“Ajo që po bën qeveria izraelite po rrezikon, në afat të mesëm dhe afatgjatë, sigurinë e vetë shtetit të Izraelit”, tha Lecornu, duke shtuar se pasojat e operacioneve të vazhdueshme ushtarake po krijojnë rreziqe të reja sigurie në vend që ta forcojnë sigurinë.
Ai kritikoi atë që e quajti strategji të “luftës së përhershme” të ndjekur nga Netanyahu, duke theksuar se Franca po punon për ta kundërshtuar një qasje të tillë dhe për të siguruar mbështetjen e partnerëve rajonalë dhe të Shteteve të Bashkuara.
“E shohim qartë se strategjia e luftës së përhershme që kryeministri Netanyahu po zbaton para syve tanë është diçka që jo vetëm duhet penguar dhe kundërshtuar, por kërkon gjithashtu bindjen e partnerëve rajonalë dhe, natyrisht, të SHBA-së për të vepruar në këtë drejtim”, tha ai.
Lecornu tha se prioritetet e Francës që nga shpërthimi i armiqësive kanë qenë mbrojtja e shtetasve francezë, ruajtja e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe mbështetja e Libanit, me të cilin Franca ka lidhje të hershme historike.
Ai shtoi se zhvillimet në Liban ndikojnë drejtpërdrejt në bisedimet në vazhdim mes SHBA-së dhe Iranit, si dhe në përpjekjet më të gjera për stabilizimin e rajonit.
Kushtet e Iranit për t’i dhënë fund përfundimisht luftës SHBA-Izrael, e cila aktualisht është e pezulluar, përfshijnë ndërprerjen e luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, ku ofensiva e fundit nisi në fillim të marsit.
Netanyahu së fundmi urdhëroi trupat të zgjerojnë inkursionin në Liban dhe të godasin objektiva në Bejrut, por u frenua nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili gjatë një bisede të tensionuar telefonike e ka quajtur atë “të çmendur”.