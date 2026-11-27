Kryeministri britanik zotohet të luftojë urrejtjen ndaj myslimanëve në të gjitha format e saj
Me rastin e përfundimit të Muajit të Ndërgjegjësimit për Islamofobinë, kryeministri britanik Andy Burnham të premten rikonfirmoi përkushtimin e tij për të luftuar urrejtjen ndaj myslimanëve në të gjitha format e saj, transmeton Anadolu.
“Askush nuk duhet të përballet me diskriminim apo të jetojë në frikë për shkak të besimit të tij”, shkroi ai në platformën sociale amerikane X.
Duke theksuar se myslimanët britanikë japin një “kontribut të jashtëzakonshëm” në jetën kombëtare të vendit, ai vuri në dukje se Britania është në më të mirën e saj “kur kujdesemi për njëri-tjetrin, festojmë atë që kemi të përbashkët dhe respektojmë dallimet tona”.
“Kjo nënkupton kundërshtimin e paragjykimeve ndaj myslimanëve kudo që i hasim, jo vetëm këtë muaj, por gjatë gjithë vitit”, shtoi Burnham.
Nëntori shënon Muajin e Ndërgjegjësimit për Islamofobinë (IAM), i cili synon të rrisë ndërgjegjësimin për diskriminimin dhe armiqësinë me të cilat përballen komunitetet myslimane. Tema e këtij viti është “Mos e lejo të kalojë pa reaguar”.
Tell Mama, shërbimi kryesor kombëtar në Mbretërinë e Bashkuar për monitorimin e rasteve të urrejtjes ndaj myslimanëve, raportoi vitin e kaluar një rritje të ndjeshme të rasteve të urrejtjes islamofobike në vend gjatë vitit 2025.
Në mars të vitit 2025, qeveria britanike njoftoi se do të ndërpriste gjithë financimin për Tell Mama, duke e lënë organizatën përballë rrezikut të mbylljes.