Kryeministri britanik pritet nga Xi në Pekin, e quan Kinën një “lojtar vital”
Presidenti kinez, Xi Jinping është takuar në Pekin me kryeministrin britanik, Keir Starmer, i cili i ka përshkruar lidhjet dypalëshe si “jetike”, transmeton Anadolu.
Starmer, i cili mbërriti në Pekin dje, tha se udhëtimi synon të krijojë mundësi që do t’i sjellin dobi Mbretërisë së Bashkuar.
Vizita shënon herën e parë që një kryeministër britanik viziton Kinën që nga viti 2018 dhe vjen mes tensioneve mbi tarifat amerikane si dhe tensioneve midis aleatëve perëndimor mbi çështje që përfshijnë ambiciet e SHBA-së në Grenlandë.
Starmer shoqërohet nga rreth 60 udhëheqës nga sektorë të biznesit, akademisë dhe kulturës.
Xi në hapjen e takimit tha se marrëdhënia me Britaninë ka kaluar nëpër “kthesa” që nuk i shërbenin interesave të asnjërit vend dhe se Kina është e gatshme të zhvillojë një partneritet strategjik afatgjatë.
Ai e përshkroi situatën në botë si “të trazuar dhe të paqëndrueshme”, duke theksuar se më shumë dialog është i domosdoshëm midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Kinës, qoftë “për hir të paqes dhe stabilitetit botëror apo për ekonomitë dhe popujt e dy vendeve tona”.
Presidenti kinez i tha kryeministrit britanik se vendet e tyre duhet të forcojnë lidhjet për t’iu kundërvënë sfidave të vështira gjeopolitike. “Kina nuk do të përbëjë kurrë kërcënim për vendet e tjera, pavarësisht se si rritet dhe zhvillohet. Kina nuk ka filluar kurrë një luftë, as nuk ka pushtuar asnjë centimetër tokë të huaj”, tha Xi.
Sipas agjencisë shtetërore “Xinhua News”, të dy palët “ranë dakord të zhvillojnë partneritet strategjik afatgjatë, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës”.
– “Fuqimisht në interesin tonë të përbashkët të gjejmë mënyra pozitive për të punuar së bashku”
Më tej, Xi tha se Kina është e gatshme të zhvillojë partneritet strategjik gjithëpërfshirës, afatgjatë dhe të qëndrueshëm me Mbretërinë e Bashkuar ndërsa shtoi se kjo do të sjellë përfitime për dy popujt tanë dhe për botën në tërësi.
“Për sa kohë që diçka është e drejtë për t’u bërë dhe u shërben interesave themelore të vendeve dhe popujve tanë, duhet të kemi një perspektivë afatgjate”, tha Xi duke shtuar se të dy vendet duhet të “ngrihen mbi dallimet dhe të respektojnë njëri-tjetrin”.
Starmer, nga ana e tij, tha se “Kina është një lojtar vital në skenën globale dhe është thelbësore që të ndërtojmë një marrëdhënie më të sofistikuar ku mund të identifikojmë mundësi bashkëpunimi, por edhe të lejojmë një dialog kuptimplotë mbi fushat ku kemi mosmarrëveshje”.
Ai shtoi se kjo është mënyra e vetme për të bërë përparim dhe u shpreh se pret me padurim “të çojmë marrëdhënien tonë më tej, duke u fokusuar në sigurimin e rritjes dhe sigurisë”.
“Situata aktuale ndërkombëtare është komplekse dhe e ndërthurur. Si anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe si ekonomi kryesore globale, Kina dhe Mbretëria e Bashkuar duhet të forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin”, tha ai.
Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar po kërkon “marrëdhënie më të sofistikuar” me Kinën.
“Kam qenë gjithmonë i qartë se Mbretëria e Bashkuar dhe Kina kanë nevojë për një partneritet strategjik gjithëpërfshirës, afatgjatë dhe të qëndrueshëm”, tha Starmer, i cili së fundmi e takoi presidentin kinez në Brazil në nëntor të vitit 2024.
Kryeministri britanik shtoi se bashkëpunimi mbi çështje si ndryshimet klimatike dhe stabiliteti global gjatë kohëve sfiduese është “ajo që duhet të bëjmë teksa ndërtojmë këtë marrëdhënie”.
“Kjo është një vizitë historike, e para nga një kryeministër britanik pas tetë vitesh. Kemi bërë këtë udhëtim, sepse besoj se është fort në interesin tonë të përbashkët të gjejmë mënyra pozitive për të bashkëpunuar, dhe kjo ka qenë qëndrimi ynë i gjatë”, tha Starmer.
Ai tha se pret “disa ditë shumë produktive” duke diskutuar çështje të stabilitetit dhe sigurisë globale, rritjes ekonomike dhe sfidave të përbashkëta si ndryshimet klimatike.
Para takimit me presidentin kinez, Starmer u prit nga kryetari i Kongresit Kombëtar Popullor, Zhao Leji, në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin.
Starmer nesër do të udhëtojë drejt zonës metropolitane të Shangait për një vizitë, para fluturimit të tij gjatë fundjavës për në Tokio për një samit me kryeministren japoneze, Sanae Takaichi, udhëtim që ende nuk është konfirmuar.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mbretëria e Bashkuar ishte “shteti i madh perëndimor i parë që njohu” Pekinin në vitin 1950 dhe të dyja palët ngritën marrëdhëniet në nivelin e një “partneriteti strategjik gjithëpërfshirës” në maj të vitit 2004.
Me një vëllim vjetor tregtar bilateral prej 98.36 miliardë dollarësh në vitin 2024, të dyja palët kanë vendosur mekanizma shkëmbimesh në nivel të lartë, përfshirë takimin vjetor të kryeministrit, dialogun ekonomik dhe financiar, dialogun strategjik si dhe dialogun e lartë “Popull-për-popull”.