Kryeministri britanik përsërit se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme
Kryeministri britanik, Keir Starmer, ritheksoi sot se Mbretëria e Bashkuar nuk do të “tërhiqet” në konfliktin e Lindjes së Mesme, duke nënvizuar interesin kombëtar, transmeton Anadolu.
“Unë gjithmonë do të marr vendime që janë në interesin kombëtar. Kjo është arsyeja pse nuk do të tërhiqemi në konfliktin e Lindjes së Mesme dhe pse po luftojmë për të mbrojtur standardin tuaj të jetesës”, tha Starmer përmes platformës sociale amerikane X.
Duke ushtruar presion ndaj partive opozitare për qëndrimin e tyre ndaj luftës në vazhdim me Iranin, ai tha se qeveria e Partisë Laburiste përgjigjet me “shpresë dhe krenari”.
Javën e kaluar, Starmer tha se ekziston një “dallim i qartë” në opinion mes tij dhe presidentit amerikan Donald Trump.
“Pikëpamja ime personale është se shumë nga ato që janë thënë dhe bërë kanë pasur për qëllim të më vënë nën presion që të ndryshoj mendimin tim, por unë nuk do ta bëj këtë”, i tha ai Sky News.
Ndërkohë, kryeministri do të drejtojë një mbledhje urgjente qeveritare të martën lidhur me luftën me Iranin.
Ai gjithashtu pritet të zhvillojë një tryezë diskutimi me drejtues të sektorit të energjisë më vonë gjatë së hënës.
Komentet e tij erdhën mes tensioneve në marrëdhëniet midis dy aleatëve transatlantikë, pasi presidenti amerikan ka përsëritur kritikat ndaj Mbretërisë së Bashkuar për refuzimin e lejimit të ushtrisë amerikane të përdorte bazat britanike për sulmin fillestar të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.
Mbretëria e Bashkuar përfundimisht lejoi përdorimin e tyre për veprime “mbrojtëse” pasi Irani lëshoi raketa dhe dronë në gjithë Gjirin, por Starmer ka theksuar që atëherë se vendi nuk do t’i bashkohet luftës kundër Iranit.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që nga nisja e ofensivës së Izraelit dhe SHBA-së kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani më shumë se 1.340 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.