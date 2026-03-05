Kryeministri britanik mbron vendimin për të mos iu bashkuar sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit
Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka mbrojtur vendimin për të mos iu bashkuar sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, duke deklaruar se zgjidhja më e mirë për çështjen është “një marrëveshje e negociuar me Iranin, ku ata heqin dorë nga ambiciet e tyre bërthamore”, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në zyrën qeveritare, Starmer mbrojti vendimin e tij për të mos iu bashkuar sulmeve ofensive ndaj Iranit të kryera nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Ai tha se qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar mbetet i përqendruar te diplomacia dhe jo te përshkallëzimi ushtarak.
“Prandaj mora vendimin që Mbretëria e Bashkuar të mos i bashkohet sulmeve fillestare ndaj Iranit nga SHBA-ja dhe Izraeli”, tha ai.
Ai shtoi se Mbretëria e Bashkuar do të “qëndrojë e palëkundur” në vlerat e saj pavarësisht presionit ndërkombëtar për veprime ushtarake kundër Iranit.
Megjithatë, qeveria po rrit praninë e saj ushtarake në rajonin e Gjirit. Starmer njoftoi se katër avionë luftarakë shtesë Typhoon do të dislokohen në Katar, pas kërkesave nga aleatët.
Ai tha se kjo lëvizje është pjesë e përpjekjeve për “të forcuar operacionet tona mbrojtëse në Katar dhe në të gjithë rajonin”.
I pyetur nëse qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar për aktivitet ushtarak mbrojtës dhe jo për veprime ofensive mund të ndryshojë, kryeministri nuk dha një përgjigje të drejtpërdrejtë.
Në vend të kësaj, ai tha se qeveria po vazhdon të punojë ngushtë me aleatët dhe me SHBA-në dhe se kjo po ndodh “prej disa kohësh”.
“SHBA-ja po përdor baza ushtarake për të nisur sulmet ndaj Iranit”, tha ai duke shtuar: “Kjo është marrëveshja dhe mirëkuptimi që kemi vendosur.”
Starmer gjithashtu këmbënguli se vendimi i tij për të mos marrë pjesë në sulme ishte menduar me kujdes.
“Ky ishte një vendim i qëllimshëm. Ishte në interesin kombëtar dhe unë qëndroj pas tij”, tha ai.
Ai shtoi se do të “qëndrojë i palëkundur” në vlerat dhe parimet britanike, “pavarësisht presionit për të vepruar ndryshe”.